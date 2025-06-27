البترول: 60 مليون قدم مكعب غاز يوميًا بعد نجاح أعمال الحفر بحقل ظهر 6

كتب- محمد أبو بكر:

أعلنت وزارة البترول، نجاح جهاز الحفر البحري سايبم 10000 في إتمام أعمال حفر إعادة المسار ببئر "ظهر 6"، ما أضاف نحو 60 مليون قدم مكعب يوميًا من الغاز الطبيعي إلى معدلات الإنتاج الحالية، دعمًا لمنظومة الإمدادات خلال الفترة الراهنة.

يأتي ذلك؛ في إطار جهود وزارة البترول والثروة المعدنية الرامية إلى زيادة الإنتاج المحلي وتوفير موارد الطاقة والمنتجات البترولية لتلبية احتياجات المواطنين وقطاعات الدولة.

وكان جهاز الحفر سايبم 10000 قد عاد إلى موقع العمل في حقل ظهر خلال يناير 2025، لاستئناف برنامج الحفر وفق خطة التنمية المعتمدة.

وفي أعقاب الانتهاء من بئر "ظهر 6"، توجه الجهاز إلى استكمال مهمته المخططة بحفر بئر "ظهر 13"، الذي تشير التقديرات الهندسية إلى إمكانية مساهمته بإضافة نحو 55 مليون قدم مكعب يوميًا من الغاز الطبيعي، بما يدعم زيادة الإنتاج المحلي ويعزز استدامة موارد الطاقة.

وأكدت وزارة البترول والثروة المعدنية أن هذه النتائج الإيجابية تأتي امتدادًا للشراكة الناجحة مع شركة إيني الإيطالية المشغلة لحقل ظهر، وضمن برامج التنمية المخططة التي تستهدف الإسراع في تنفيذ عمليات الحفر وتطوير الحقل باستخدام أحدث التقنيات العالمية في المياه العميقة.

وأشارت الوزارة إلى أن ما تحقق يعكس استمرار الدعم الحكومي الكامل لجميع الاستثمارات في قطاع البترول المصري، بما يسهم في تعظيم الإنتاج وضمان أمن الطاقة واستدامة مواردها لصالح خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

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