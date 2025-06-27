شديد الحرارة وارتفاع الرطوبة.. حالة الطقس غدًا السبت

كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدًا السبت 28 يونيو 2025، والأحوال الجوية المتوقعة.

حالة الطقس غدًا السبت

وقالت "الأرصاد"، بحسب بيان لها، الجمعة، إنه يسود غدًا السبت، طقس شديد الحرارة رطب على معظم أنحاء البلاد نهارًا، مع أجواء معتدلة الحرارة على السواحل الشمالية، ويكون الطقس مائلًا للحرارة ليلًا وفي الصباح الباكر.

وأضافت "الهيئة"، أن حالة الطقس غدًا السبت تشهد شبورة مائية كثيفة أحيانًا في ساعات الصباح الأولى على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء.

وأكدت هيئة الأرصاد أن حالة البحرين المتوسط والأحمر معتدلة بوجه عام، مع ارتفاع أمواج يتراوح بين 1.5 إلى 2 متر للبحر المتوسط، وارتفاع أمواج من 1 إلى 1.75 متر للبحر الأحمر.

درجات الحرارة غدًا السبت

يستعرض "مصراوي"، درجات الحرارة غدًا السبت ونسبة الرطوبة وسرعات الرياح، كما يلي:

القاهرة الكبرى:

العظمى 37 درجة مئوية

الصغرى 25 درجة مئوية

المحسوسة 39 درجة مئوية

الرطوبة العظمى 80%

الرطوبة الصغرى 35%

الرياح معتدلة بسرعة 28 كم/س

الوجه البحري ومدن القناة:

العظمى 36 درجة مئوية

الصغرى 24 درجة مئوية

المحسوسة 38 درجة مئوية

الرطوبة العظمى 85%

الرطوبة الصغرى 40%

الرياح معتدلة بسرعة 28 كم/س

السواحل الشمالية الغربية:

العظمى 32 درجة مئوية

الصغرى 22 درجة مئوية

المحسوسة 35 درجة مئوية

الرطوبة العظمى 90%

الرطوبة الصغرى 50%

رياح نشطة أحيانًا بسرعة 30 كم/س

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء:

العظمى 34 درجة مئوية

الصغرى 23 درجة مئوية

المحسوسة 37 درجة مئوية

الرطوبة العظمى 90%

الرطوبة الصغرى 55%

سماء غائمة جزئيًا

سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء:

العظمى 38 درجة مئوية

الصغرى 28 درجة مئوية

المحسوسة 40 درجة مئوية

الرطوبة العظمى 65%

الرطوبة الصغرى 30%

الرياح معتدلة بسرعة 28 كم/س

شمال الصعيد:

العظمى 38 درجة مئوية

الصغرى 24 درجة مئوية

المحسوسة 40 درجة مئوية

الرطوبة العظمى 60%

الرطوبة الصغرى 20%

الرياح معتدلة بسرعة 28 كم/س

جنوب الصعيد:

العظمى 41 درجة مئوية

الصغرى 27 درجة مئوية

المحسوسة 42 درجة مئوية

الرطوبة العظمى 35%

الرطوبة الصغرى 15%

الرياح معتدلة بسرعة 28 كم/س

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