بيان حكومي عاجل بشأن أنباء خصخصة الجامعات الحكومية

كتب- محمد أبو بكر:

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء حول اتجاه الدولة لخصخصة الجامعات الحكومية تزامنًا مع خفض أعداد الطلاب في الكليات النظرية، مؤكدًا أنه لا صحة لذلك، ولم يصدر أي قرار رسمي بهذا الشأن، مع التشديد على استمرار ملكية الدولة الكاملة لهذه الجامعات.

وأوضح المركز الإعلامي أن الدولة مستمرة في جهودها لتطوير منظومة التعليم بجميع مراحلها، مع الحرص على تقديم خدمات تعليمية حديثة تضمن الجودة لجميع المواطنين.

وأشار إلى أن العمل جارٍ على تحديث وتطوير البرامج الدراسية في مختلف الكليات، بما يتماشى مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، وبما يحقق أهداف التنمية المستدامة، لافتًا إلى أن عدد الجامعات الحكومية ارتفع ليصل إلى 28 جامعة تغطي جميع محافظات الجمهورية.

كما أكد المركز أن خطة تطوير التعليم العالي ترتكز على دعم وتعزيز التخصصات العلمية والتكنولوجية التي يحتاجها سوق العمل، من أجل تحقيق التوازن بين مخرجات التعليم ومتطلبات التنمية، وهو ما يسهم في تحسين جودة الأداء داخل الجامعات المصرية.

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