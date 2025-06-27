ضوابط العمرة 2026.. إلزام شركات السياحة بتحصيل قيمة البرامج بالجنيه

كتب- محمد أبو بكر:

ألزمت ضوابط العمرة للموسم الجديد 2026-1447هـ، شركات السياحة بتحصيل قيمة برامج العمرة بالجنيه المصري فقط، مع تقديم جميع الشهادات الصحية والإقرارات الطبية الخاصة بالمعتمرين قبل السفر، تنفيذًا للاشتراطات الوقائية الصادرة عن وزارتي الصحة المصرية والسعودية.

كما تضمنت الضوابط تفعيل منظومة إلكترونية تفاعلية لقياس جودة الخدمات المقدمة للمعتمرين، عبر ربط جميع البيانات ببوابة العمرة المصرية، إلى جانب التزام الشركات المصدّرة للكود التعريفي للتأشيرات بإدراج بيانات الإقامة ووسائل التواصل ومواعيد السفر والعودة على البوابة، مع إرسال رسالة نصية قصيرة (SMS) للمعتمر تتضمن رابط العقد الإلكتروني وبيانات البرنامج المتفق عليه، لضمان إبلاغ المواطن بكافة تفاصيل البرنامج بشكل شفاف ودقيق.

يذكر أن شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، اعتمد الضوابط والقواعد المنظمة لتنفيذ رحلات العمرة لموسم 1447هـ - 2026، وذلك بعد إعدادها من قبل اللجنة العليا للعمرة والحج بهدف ضمان تنظيم محكم وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمعتمرين المصريين.

اقرأ أيضا:

أجواء شديدة الحرارة ونشاط للرياح.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

شراقي يكشف عن كمية الأمطار المتوقع سقوطها على هضبة سد النهضة

متى يُمنع المحامي من مزاولة المهنة؟.. القانون يُجيب