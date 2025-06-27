السياحة تُحذر المواطنين قبل بدء موسم العمرة 2026 - تفاصيل

كتب- محمد أبو بكر:

أهابت وزارة السياحة والآثار بجميع شركات السياحة المنظمة لبرامج العمرة ضرورة الالتزام الكامل بكافة بنود الضوابط المعلنة لموسم 1447هـ، حفاظًا على حقوق ومصالح المواطنين من المعتمرين، وكذلك حماية حقوق شركات السياحة نفسها، لضمان موسم عمرة ناجح يقدم خدمات متميزة للمعتمرين المصريين، محذرة من المساءلة القانونية في حال ارتكاب أي مخالفات

وناشدت الوزارة المواطنين، الامتناع عن التعامل مع أي سماسرة أو وسطاء أو كيانات غير مرخصة، وحثتهم على حجز رحلات العمرة فقط من خلال شركات السياحة المرخصة لضمان أفضل مستوى من الخدمات وتجنب التعرض لعمليات نصب أو احتيال.

ومن المقرر أن تطلق الوزارة، بالتعاون مع غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، حملة توعوية موسعة للتحذير من التعامل مع كيانات غير شرعية، مع تكثيف الرقابة لرصد الإعلانات المضللة على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن رحلات العمرة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، حمايةً لحقوق المواطنين وضمان تطبيق القانون بحزم.

يذكر أن شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، اعتمد الضوابط والقواعد المنظمة لتنفيذ رحلات العمرة لموسم 1447هـ - 2026، وذلك عقب إعدادها من قبل اللجنة العليا للعمرة والحج لضمان تنظيم محكم وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمعتمرين المصريين.

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