ضوابط العمرة 2026.. إلزام الشركات بتوفير مشرف لكل 50 معتمر

كتب- محمد أبو بكر:

أكد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، أن ضوابط العمرة 2026-1447هـ، تضمنت إلزام كل شركة سياحة راغبة في تنفيذ برامج العمرة بتسجيل خمسة مشرفين سياحة دينية على الأقل، على أن يكون من بينهم ممثل قانوني واحد، بدلاً من الاكتفاء بمشرفين اثنين فقط كما كان معمولًا به في الموسم الماضي.

وشدد "فتحي"، على أن الضوابط تضمنت ضرورة وجود مشرف أساسي معتمد لكل 50 معتمرًا، ومسجل لدى الوزارة، وذلك بهدف تعزيز جودة الإشراف على المجموعات وضمان تقديم أفضل مستوى من الخدمات أثناء تنفيذ البرامج.

وبحسب الضوابط، تم الزام الشركات السياحية بتقديم تقارير العودة خلال 72 ساعة من انتهاء الرحلة، للتأكد من مرافقة المشرفين للمجموعة طوال فترة السفر ذهابًا وعودة.

يذكر أن السيد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، اعتمد الضوابط والقواعد المنظمة لتنفيذ رحلات العمرة لموسم 1447 هـ، عقب الانتهاء من إعدادها من قبل اللجنة العليا للعمرة والحج، بما يضمن تنظيمًا محكمًا وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمعتمرين المصريين.

اقرأ أيضا:

أجواء شديدة الحرارة ونشاط للرياح.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

شراقي يكشف عن كمية الأمطار المتوقع سقوطها على هضبة سد النهضة

متى يُمنع المحامي من مزاولة المهنة؟.. القانون يُجيب