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شراقي يكشف عن كمية الأمطار المتوقع سقوطها على هضبة سد النهضة

07:00 ص الجمعة 27 يونيو 2025

سد النهضة الإثيوبي أرشيفية

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كتب- عمرو صالح:

كشف الدكتور عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا بجامعة القاهرة، عن حجم كمية المياه المتوقع أن تستقبلها بحيرة سد النهضة الإثيوبية خلال موسم أمطار 2025.

وقال "شراقي"، لمصراوي، أنه من المتوقع أن تستقبل بحيرة سد النهضة خلال موسم الأمطار الحالي 50 مليار متر مكعب من الأمطار، موضحًا أن بحيرة السد تحتوي على 56 مليار متر مكعب من المياه التي تم تخزينها خلال السنوات الماضية.

وتابع: "السعة التخزينية لبحيرة سد النهضة 60 مليار متر مكعب من المياه لكن أثيوبيا اكتفت بتخزين 56 مليار متر مكعب بنهاية الملء الخامس للسد".

وأكد شراقي أن مياه الأمطار التي ستستقبلها بحيرة سد النهضة خلال موسم أمطار 2025 ستصل لمصر سواء من خلال بوابات المفيض أو من أعلى خرسانة السد حال عدم فتح البوابات.

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