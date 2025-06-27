كتبت- نور العمروسي:

تقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة المستشارة أمل عمار وجميع عضواته وأعضائه ونائبته بخالص التهنئة إلى الدكتورة سلافة أحمد جويلي بمناسبة صدور القرار الجمهوري رقم (٣٣٦) لسنة ٢٠٢٥ بتعيينها مديرة تنفيذية للأكاديمية الوطنية للتدريب وتأهيل الشباب لمدة عام.

وأعربت المستشارة أمل عمار عن بالغ سعادتها وفخرها بهذا التعيين المستحق مؤكدة أن الدكتورة سلافة جويلي تمثل نموذجًا مشرفًا للمرأة المصرية لما تمتلكه من سجل مهني متميز يجمع بين الخبرات الأكاديمية العميقة والكفاءة الإدارية الرفيعة مشيرة إلى أن هذا القرار يعكس ثقة الدولة في الكفاءات النسائية وقدرتهن على تولي المناصب القيادية بكفاءة واقتدار متمنية لها المزيد من التوفيق والنجاح فى مهام منصبها الجديد.

تجدر الإشارة إلى أن الدكتورة سلافة جويلي قد شغلت منصب مدير وحدة شهادة النيل الدولية بصندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء وتُعد هذه الشهادة نموذجًا مصريًا رائدًا للتعليم الدولي تم تطويره بالشراكة مع جامعة كامبريدج البريطانية ليجمع بين المعايير العالمية والهوية الوطنية كما عملت كأستاذ مساعد بقسم الإعلام التربوي (تخصص إذاعة وتلفزيون) بكلية التربية النوعية – جامعة القاهرة وأسهمت في إعداد وتأهيل أجيال من الطلاب في مجالات الإعلام والتعليم.

ومثلت الدكتورة سلافة جويلي مصر في عدد من المحافل التربوية والإعلامية الدولية ونجحت في تنفيذ مشروع تعليمي مزدوج اللغة يدمج المهارات الحياتية والتفكير النقدي والمبادئ التكنولوجية والفنون والرياضة.