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أجواء شديدة الحرارة ونشاط للرياح.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

09:00 ص الجمعة 27 يونيو 2025
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    طقس شديد الحرارة
  • عرض 9 صورة
    طقس شديد الحرارة
  • عرض 9 صورة
    طقس شديد الحرارة
  • عرض 9 صورة
    طقس شديد الحرارة
  • عرض 9 صورة
    طقس شديد الحرارة
  • عرض 9 صورة
    طقس شديد الحرارة
  • عرض 9 صورة
    طقس شديد الحرارة
  • عرض 9 صورة
    طقس شديد الحرارة
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كتب- عمرو صالح:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة خلال الـ6 أيام المقبلة بداية من اليوم الجمعة 27 يونيو وحتى الأربعاء 2 يوليو 2025 على معظم أنحاء البلاد.

وتوقعت الأرصاد ارتفاع طفيف في درجات الحرارة ليسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على أغلب الأنحاء حار رطب ليلا على السواحل الشمالية معتدل الحرارة ليلا وفي الصباح الباكر.

وأوضحت أنه من المتوقع أن تسود شبورة مائية على السواحل الشمالية الشرقية والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء ونشاط لحركة الرياح على السواحل الغربية وجنوب سيناء اليوم الجمعة.

ونشاط لحركة الرياح على أغلب الأنحاء بداية من اليوم الأحد 29 يونيو وحتى الأربعاء 2 يوليو.

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