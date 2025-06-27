صلاح دياب يكشف كواليس زواجه: قصة حب بدأت بمكالمة و6 سندويشات

كتب- حسن مرسي:

كشف رجل الأعمال المهندس صلاح دياب تفاصيل قصة زواجه التي بدأت بمواقف طريفة.

خلال حواره مع الإعلامي محمود سعد ببرنامج "باب الخلق" على قناة "النهار"، قال دياب: "قصة زواجنا بدأت بصفقة عمل عرضية حين طلبت رقم تليفون سعيد بك الطويل (حماه) لتمويل صفقة"، مضيفًا: "ردت عليّ زوجتي المستقبلية بسؤال "عايزه ليه؟" مما أثار استفزازي في البداية".

وأوضح رجل الأعمال أن "الموقف تحول إلى لقاء تعارف بعد أن اقترح تجربة شهر للتعارف قبل اتخاذ قرار الخطوبة وطلب يدها للزواج بشكل رسمي"، مشيرًا إلى أن زوجته اعترفت له لاحقًا بأنها قررت الزواج منه قبل 8 سنوات عندما رأته في مزرعة خالته.

وأكد دياب على بعض المواقف الطريفة في فترة الخطوبة، قائلاً: "في أول موعد لنا في السينما، أحضرت 6 سندويشات لكني أكلت 5 منها دون أن أنتبه"، مضيفاً: "الموقف الأكثر إحراجًا كان عندما نزلنا من السينما ولم يكن معي أموال لأدفع للتاكسي".

وكشف أن "هذه المواقف كادت تودي بالعلاقة إلى النهاية لولا اتصالها المفاجئ بعد 3 أيام من القطيعة"، مشيراً إلى أن هذا الاتصال كان بداية لعلاقة زوجية استمرت 51 عاماً حتى الآن.