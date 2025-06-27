كتب- عمرو صالح:

شهدت ليلة الخميس، العديد من الأحداث المهمة، على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

أكد اللواء عاطف مفتاح المشرف العام على المنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير، أنه لا صحة إطلاقًا لما يتردد عن اعتزام إنشاء تليفريك حول منطقة أهرامات الجيزة، أو بجانبها أو للربط بينها وبين المتحف المصري الكبير.

كشف رجل الأعمال المهندس صلاح دياب، عن فلسفته في إدارة الأعمال والتي تعتمد على توظيف الخبراء بدلًا من البحث عن شركاء.

علق المهندس طارق النبراوي- نقيب المهندسين، على القرارات الأخيرة بشأن القيد في النقابة للدفعات الأخيرة، موضحًا أن تسلل الحاصلين على دبلومات فنية "نظام الثلاث سنوات" إلى المعاهد الهندسية دون اجتياز اختبار المعادلة مع الثانوية العامة "علمي رياضة" استمر لأكثر من 30 عامًا دون أن تتصدى له الجهات المعنية، سواء من وزارة التعليم العالي أو لجنة القطاع الهندسي أو نقابة المهندسين.

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة غدًا الجمعة 27 يونيو 2025 على معظم أنحاء البلاد.

قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن التهنئة بالعام الهجري الجديد تتماشى مع الشريعة ولا تُعتبر محرمة.

تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم اتصالاً هاتفياً من رئيس وزراء المملكة المتحدة "كير ستارمر".

أكد المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ ورئيس حزب الوفد الأسبق، أن التعديلات الأخيرة على قوانين الانتخابات البرلمانية ليست مجرد قوانين جديدة، بل هي تعديلات وتعديلات واجبة تلتزم باستحقاق دستوري.