نقيب الأشراف يشارك في احتفالات مشيخة الطرق الصوفية بالعام الهجري

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

شارك سماحة السيد محمود الشريف نقيب السادة الأشراف، في احتفالية مشيخة الطرق الصوفية، بالعام الهجري الجديد، بعد صلاة المغرب، بمسجد سيدنا الحسين رضي الله عنه.

وحضر الاحتفال، الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر، والشيخ عبدالهادي القصبي شيخ مشايخ الطرق الصوفية، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية السابق، والدكتور محمد الجندي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية.

وتقدم نقيب السادة الأشراف، بخالص التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، والشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية، بمناسبة العام الهجري الجديد 1447.

ودعا نقيب السادة الأشراف، المولى عز وجل أن يجعل العام الجديد عام بركة ورخاء وأمن وأمان، وأن يجنب بلادنا ويلات الحروب وتوابعها وأن يديم عليها نعمتي الأمن والأمان ويحفظها من كل مكروه وسوء، وأن يعم الأمن والسلام على العالم أجمع.