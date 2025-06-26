كتب- حسن مرسي:

كشف الدكتور أسامة عبدالحي، نقيب الأطباء، عن تهديد أكثر من 21 ألف عيادة طبية و40 ألف صيدلية بالإغلاق في حال تطبيق قانون الإيجار القديم الجديد.

قال عبدالحي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" على قناة "إم بي سي مصر": "قدمنا خطابًا رسميًا لمجلس النواب باسم النقابة واتحاد المهن الطبية يعبر عن تحفظاتنا على مشروع القانون".

وأضاف نقيب الأطباء: "العيادات والصيدليات المؤجرة ستواجه إجراءات ترخيص جديدة معقدة في حال نقلها، مما سيؤدي إلى تعطيل الخدمات الطبية للمواطنين"، مشيراً إلى أن "هذه المنشآت الصحية تقدم خدمات حيوية لا يمكن تعويضها بسهولة".

وأوضح عبدالحي، أن العلاقة الإيجارية بين الأطباء ومالكي العيادات تم تحريرها بالفعل منذ عام 1997 بموجب القانون رقم 6، مؤكدًا أن هذا القانون نظم العلاقة بشكل عادل حيث تضمن مضاعفة الإيجارات 8 أضعاف للمنشآت القديمة مع زيادة سنوية 10%.

وأشار نقيب الأطباء إلى أن القانون الحالي يحقق توازنًا بين حقوق الملاك والمستأجرين، محذرًا من أن إقرار قانون الإيجار القديم الجديد سيشكل ضربة قاسية للقطاع الصحي في مصر.

وشدد نقيب الأطباء على أن النقابة ستواصل حوارها مع البرلمان للحفاظ على استقرار القطاع الصحي وحماية حقوق الأطباء والصيادلة، داعيًا إلى إيجاد حلول عادلة تحفظ حقوق جميع الأطراف دون الإضرار بالخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.