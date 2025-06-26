صلاح دياب: حج بمليوني جنيه لا يُرضي الله.. وسامحت من خانني

كتب- حسن مرسي:

قال رجل الأعمال المهندس صلاح دياب، أن الأموال التي بحوزته ليست ملكًا له، بل ملك لله عز وجل، مضيفًا: "أموالي ليست ملكي بل هي أمانة من الله، وسأسأل عن كيفية إنفاقها".

خلال حواره مع الإعلامي محمود سعد ببرنامج "باب الخلق" على قناة "النهار"، قال "دياب"، إن مقاصد الدين لا تبرر لي إنفاق مليوني جنيه لأداء فريضة الحج السياحي الفاخر، بينما يُمكن بهذا المبلغ إسعاد المئات.

وأضاف رجل الأعمال: "أرفض امتلاك طائرة خاصة مثل بعض رجال الأعمال، طالما وسائل السفر العادية تكفيني"، مشيرًا إلى أنه عادة ما يحجز مقعد "إكونومي" في الطائرة وليس درجة رجال الأعمال، إلا في حالة واحدة عندما قابل الدكتور مجدي يعقوب في مطار هيثرو وبادر لمساعدته في حمل أغراضه احترامًا وتبجيلًا لهذا العالم المصري الكبير.

وأوضح دياب فلسفته في الحياة قائلاً: "السعادة قرار شخصي، بينما التعاسة لها ملايين الأسباب"، مؤكدًا أنه اختار أن يكون مبتسمًا دائمًا رغم كل الصعوبات".

وأشار إلى قدرته على احتواء المشاعر السلبية ومصادقة من يخافون عليه، كاشفًا عن أنه سامح أصدقاءً خانوه، لأن المسامحة تحرر النفس من أعباء الماضي.

وشدد رجل الأعمال المهندس صلاح دياب، أن المال وسيلة لعمل الخير، وليس غاية في حد ذاته، والسعادة الحقيقية تكمن في العطاء وليس التملك.