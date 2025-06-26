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الآثار تكشف حقيقة إنشاء تليفريك يربط الأهرامات والمتحف المصري الكبير

11:02 م الخميس 26 يونيو 2025

اللواء عاطف مفتاح

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كتب- محمد شاكر:

أكد اللواء عاطف مفتاح المشرف العام على المنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير، أنه لا صحة إطلاقًا لما يتردد عن اعتزام إنشاء تليفريك حول منطقة أهرامات الجيزة، أو بجانبها أو للربط بينها وبين المتحف المصري الكبير.

وأكد اللواء عاطف مفتاح، في بيان، أن ذلك كان عبارة عن فكرة طُرحت منذ فترة كبيرة، وتم دراستها وإلغائها في حينها، ولا صحة للأخبار المتداولة حول هذا الأمر.

أما عن الربط بين المتحف الكبير والأهرامات، فقال مفتاح، أنه سيكون من خلال الممشى السياحي وهو يعتبر الرابط بين المعلمين الأهم في مصر حاليًا.

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اللواء عاطف مفتاح إنشاء تليفريك حول منطقة أهرامات الجيزة تليفريك يربط الأهرامات والمتحف المصري الربط بين المتحف الكبير والأهرامات
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