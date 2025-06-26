كتب- حسن مرسي:

كشف رجل الأعمال المهندس صلاح دياب، عن فلسفته في إدارة الأعمال والتي تعتمد على توظيف الخبراء بدلًا من البحث عن شركاء.

خلال حواره مع الإعلامي محمود سعد ببرنامجه "باب الخلق"، على قناة "النهار"، قال دياب: "أنا لا أبحث عن شريك بل عن خبير في المجال الذي أريد الدخول فيه"، موضحاً أن سر نجاحي يعتمد على إحاطة نفسي بالمختصين في كل مجال.

وأضاف: "عندما دخلت مجال التطوير العقاري، وكلت الأمر للمهندس محمود الجمال لأنه الخبير الحقيقي في هذا المجال".

وأشار رجل الأعمال إلى أنه لا يتدخل في التفاصيل الفنية لأي مشروع، مؤكداً أن دوره يقتصر على اتخاذ القرارات الاستراتيجية بينما يترك التنفيذ للخبراء، موضحًا أن هذه الفلسفة حققت نجاحاً كبيراً في مشروع "نيو جيزة" الذي أصبح من أنجح المشاريع.

وعن منهجه في اختيار المشاريع، أكد دياب أنه لا يتحيز لمجال معين، قائلاً: "أنا أحب كل المجالات، ولو وجدت مشروعاً مميزاً لدى أي شخص سأشارك فيه"، مضيفًا: "المهم هو وجود الفكرة المبتكرة والخبير القادر على تنفيذها".

طفولة غير عادية

وكشف دياب عن ذكريات طفولته الاستثنائية، حيث قال: "حلمت بليلة القدر وأنا في العاشرة من عمري"، مشيرًا إلى أن جدته أخبرته بأن ما رآه كان رؤيا صادقة ولكن نصحته بعدم إخبار أحد.

وأضاف: "تربيت في كنف 4 آباء هم جدي ووالدي وزوج والدتي ووالد خالتي"، موضحًا، أن هذه البيئة الثرية شكلت شخصيته وفتحت أمامه آفاقاً واسعة.

وأشار إلى قصة مؤثرة عندما اكتشف في سن الـ7 أن والده شخص آخر غير الذي كان يعيش معه.