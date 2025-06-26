عبد العاطي ونظيره البولندي يناقشان مستجدات الأوضاع بالشرق الأوسط

وكالات

أشاد وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبد العاطي، الخميس، بالتطور الذي تشهده العلاقات الثنائية بين مصر وبولندا.

وخلال اتصال هاتفي، أعرب عبد العاطي ونظيره البولندي "رادوسلاف سيكورسكي، عن تطلعهما لترفيع مستوى العلاقات من خلال زيادة معدلات التبادل التجاري بين البلدين، وتدفق مزيد من الاستثمارات البولندية إلى مصر، وشهد الاتصال متابعة نتائج زيارات الوزير البولندي للقاهرة والتى شهدت عقد مشاورات سياسية في أبريل 2025، والتأكيد على مواصلة عقد الأطر الثنائية، ومن بينها اللجنة الاقتصادية المشتركة.

وأثنى عبد العاطى على رئاسة بولندا الدورية للاتحاد الأوروبي خلال النصف الأول من عام 2025، مرحبا باعتماد المجلس الأوروبي بأغلبية الدول أعضاء الاتحاد للقرار الخاص بمنح مصر الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي المقدمة من الاتحاد الأوروبى بقيمة 4 مليار يورو، معربا عن التقدير لجهود بولندا الداعمة لمصر داخل أروقة مؤسسات الاتحاد الأوروبي المختلفة لاسيما خلال فترة رئاستها للاتحاد.

كذلك، بحث الوزيران التطورات الأخيرة في الشرق الأوسط وفي مقدمتها الأوضاع في قطاع غزة والجهود المصرية الحثيثة لاستئناف وقف إطلاق النار ونفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع، كما استعرض عبد العاطى الاتصالات التى تجريها مصر لتثبيت وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل وجهودها فى خفض التصعيد بالمنطقة، مشددا على ضرورة التزام الطرفين بوقف إطلاق النار دعما للأمن والاستقرار الاقليمى.

من جانبه، أعرب وزير الخارجية البولندي عن تقدير بلاده الكبير للجهود التي تبذلها مصر لدعم الأمن والاستقرار بالمنطقة ومحاولة تثبيت وقف إطلاق النار فى غزة، وأيضاً بين ايران واسرائيل.