صلاح دياب يقدم واجب العزاء لأسرة الكاتب الصحفي محمد عبدالمنعم

كتب-عمرو صالح:

تصوير- هاني رجب:

حرص المهندس صلاح دياب رجل الأعمال على تقديم واجب العزاء لأسرة الكاتب الصحفي محمد عبدالمنعم، والد الفنان تامر عبدالمنعم الذي رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح أول أمس الثلاثاء.

وكان تامر عبدالمنعم، أعلن خبر وفاة والده، صباح الثلاثاء الماضي، عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي، وكتب: "مات أبي.. توفي إلى رحمة الله تعالى والدي الغالي الكاتب الكبير محمد عبد المنعم، وستُقام صلاة الجنازة عليه بعد صلاة الظهر من مسجد عمر مكرم.. إنا لله وإنا إليه راجعون".

يُذكر أن الراحل كان تعرض خلال الفترة الماضية لوعكة صحية شديدة، أصيب خلالها بالتهاب رئوي حاد أثّر على عضلة القلب ووظائف الكلى. وسبق أن نشر تامر صورة لوالده من داخل المستشفى طالبًا الدعاء له، وكتب: "في مثل هذه اللحظات العصيبة أرجو الدعاء لوالدي، فإنه في حالة خطيرة للغاية.

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