كتب- حسن مرسي:

قال الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، إن ارتفاع تكلفة الكهرباء لن تؤثر مباشرة على أسعار الدواجن والبيض.

خلال حوار مع الإعلامي إيهاب حليم في برنامج "صدى صوت" على قناة "الشمس"، أضاف السيد أن التصور السائد بأن القطاع التجاري هو الاستهلاك الأكبر للكهرباء غير دقيق، حيث تتكامل الأنشطة التجارية والصناعية في معظم الغرف.

وأوضح أن ارتفاع تكلفة الكهرباء، كمدخل رئيسي للإنتاج، يدفع المنتجين لاستكشاف بدائل مبتكرة لتقليل الأعباء.

وأشار إلى أن تراجع الواردات الغازية بسبب التحديات العالمية يحفز الدولة على ترشيد الاستهلاك، مما يعزز وعي المواطنين بضرورة تقليل استهلاكهم.

وأكد أن الغرف التجارية تتعاون مع البنوك لتوفير قروض ميسرة بفائدة 3-5% لدعم المزارعين والمصانع في التحول للطاقة الشمسية، بهدف خفض التكاليف وتعزيز الاكتفاء الذاتي.

وأضاف أن البيض، الذي يعتمد على الكهرباء طوال اليوم في مزارع البياض، سينتفع من تطبيق الخلايا الشمسية، مما يضمن استقرار أسعاره.

وأوضح أن اجتماعات دورية مع الجهات المعنية تعمل على حل التحديات التي يواجهها المنتجون، مما يعزز ثقة المواطنين.

وأشار إلى أن دور الغرف يركز على الإرشاد والتوعية، مع تقديم حلول عملية ودعم اجتماعي عبر توفير المواد الغذائية بأسعار معقولة خلال الأزمات.