"رعاية سيدات بلا مأوى": مبادرة "سكن كريم" عنصر مهم للحماية الاجتماعية

كتب- عمرو صالح:

أشادت الدكتورة سمر نديم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة خيرية وصاحبة مبادرة "رعاية سيدات بلا مأوى"، بمبادرة "سكن كريم من أجل حياة كريمة"، والتي أطلقتها وزيرة التضامن مايا مرسي، وهي أكبر مبادرة من نوعها لتوفير السكن الكريم واللائق بالقرى المستهدفة بمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية "حياة كريمة" في مرحلتها الأولى، وذلك بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية ومؤسسات مصر الخير والأورمان وحياة كريمة وتحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

وقالت سمر نديم، لراديو مصر، أن "السكن الكريم أحد أعمدة الحياة الكريمة الرئيسية وعنصر مهم من عناصر الحماية الاجتماعية تضعه الدولة المصرية على قائمة أولوياتها".

ولفتت إلى أن المبادرة تستهدف توحيد جهود المسؤولية المجتمعية بالشركات والبنوك والقطاع الخاص مع جهود المجتمع المدني المصري من أجل تطوير بيئة السكن لعشرات الآلاف من الأسر في 1477 قرية ضمن 20 محافظة بالمرحلة الأولي للمبادرة الرئاسية.

وأوضحت "نديم"، أن هذا المشروع يمثل نموذجًا حيًا لتوحيد جهود الدولة، من خلال التكامل بين الحكومة، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص، وهو ما يُعرف بمثلث التنمية، الذي يُعد الركيزة الأساسية لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة تخدم الإنسان أولًا، حيث يهدف إلى تأهيل وتجديد 80 ألف منزل من منازل الأسر الأولى بالرعاية في مختلف قرى المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة"، بما يضمن توفير سكن آمن وإنساني للأسر التي تعاني من ظروف سكنية صعبة.

وتابعت: "يتمثل هدف مشروع سكن كريم في أن ينعم كل مواطن مصري بحياة كريمة توفر له المسكن اللائق وتوفر له كافة الخدمات الأساسية؛ فتوفير "سكن كريم" للأسر الأولى بالرعاية ليس مجرد مشروع تنموي، بل هو رسالة إنسانية جوهرها ضمان كرامة المواطن المصري أينما كان، فسكن كريم ليس جدرانًا تُشيّد، بل هو كرامة تُصان".

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