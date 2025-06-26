ارتفاع الحرارة وشبورة مائية.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الجمعة

كتب- عمرو صالح:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة غدًا الجمعة 27 يونيو 2025 على معظم أنحاء البلاد.

وتوقعت الأرصاد، ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، حيث يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارًا على أغلب الأنحاء حار رطب ليلا على السواحل الشمالية معتدل الحرارة ليلا وفي الصباح الباكر.

وأوضحت أنه من المتوقع أن تكون شبورة مائية على السواحل الشمالية الشرقية والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء ونشاط لحركة الرياح على السواحل الغربية وجنوب سيناء.

اقرأ أيضا:

ارتفاع الحرارة والرطوبة وشبورة ورياح.. توقعات طقس الـ6 أيام المقبلة

مجلس الوزراء: اقتربنا من الاكتفاء الذاتي من السكر.. ولن نستورده في هذا الموعد