ليست بدعة محرمة.. الإفتاء: التهنئة برأس السنة الهجرية جائزة شرعًا

كتب- حسن مرسي:

قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن التهنئة بالعام الهجري الجديد تتماشى مع الشريعة ولا تُعتبر محرمة.

خلال حواره في برنامج "فتاوى الناس" على قناة الناس مع الإعلامية زينب سعد الدين، أضاف أن الهجرة النبوية حدث تاريخي عظيم يستحق الفرح والتذكير به، مما يجعله نوعًا من الاحتفال المشروع.

وأوضح الشيخ شلبي أن عبارات مثل "كل عام وأنتم بخير" أو "عام هجري مبارك" لا تُعد بدعة، بل تندرج تحت الفرح بنعم الله وتذكر أيامه، مستندًا إلى قوله تعالى: "وذكرهم بأيام الله" و"قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا".

وأشار إلى أن هذه الممارسة تتماشى مع مقاصد الدين دون تعارض مع أصوله.

وأكد أن عدم فعل النبي ﷺ لشيء لا يعني حرمته، موضحًا أن البدعة المحرمة هي ما يخالف الشريعة أو يضيف عبادة غير مشروعة.

وأضاف أن المستحدثات التي توافق الشريعة، كالطائرة والتلفزيون، تبقى جائزة إذا أُخضعت لقواعد الدين.

وأوضح أنه استشهد بقصة الصحابي بلال رضي الله عنه، الذي صلى ركعتين بعد الوضوء دون أمر نبوي، لكنه أُقر عليها، مما يثبت قبول الاجتهادات الفردية المتوافقة مع الأصول، مشيرًا إلى أن التقييم يعتمد على مواءمة الأفعال لمقاصد الشريعة وليس على مجرد الجديد فيه.