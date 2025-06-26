كتب- عمرو صالح:

شهدت مصر، اليوم الخميس، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، تأكيد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن الحكومة أعلنت عن تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر بنسبة 81% في مارس 2025، مع التأكيد على عدم الحاجة للاستيراد اعتبارًا من مطلع عام 2026، مشيرةً إلى أن إجمالي الأرصدة الحالية من السكر التمويني يكفي لمدة 13 شهرًا.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

رشا راغب تودع "الوطنية للتدريب".. وتشكر الرئيس السيسي على ثقته

تقدّمت الدكتورة رشا راغب، رئيس مجلس أمناء الأكاديمية الوطنية للتدريب، بخالص الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، على ثقته التي شرفها بها بتكليفها بقيادة الأكاديمية منذ عام 2018 كأول مدير تنفيذي لها.

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محافظ القاهرة يزور أسر عقاري حدائق القبة بعد تسكينهم بوحدات بديلة بمدينة 15 مايو

زار الدكتور إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة، 4 من الأسر الذين فقدوا منازلهم في حادث انهيار العقارين رقمي 20 و22 بشارع أبو سيف المتفرع من شارع الخليج المصري بحي حدائق القبة، والذين تم تسكينهم في وحدات بديلة بمدينة 15 مايو.

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وفد من أطباء الأسنان المصريين المقيمين في أمريكا يقدم خدمات طبية تطوعية

نظمت وزارة الصحة والسكان، بالتنسيق مع وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، زيارة تطوعية لوفد من أطباء الأسنان المصريين المقيمين بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بالتعاون مع الاتحاد الدولي لأبناء مصر بالخارج، في الفترة من 21 إلى 26 يونيو الجاري.

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وزير الإسكان يُعلن الانتهاء من تنفيذ وتسليم مركز شباب نموذجي ببدر

أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تم الانتهاء من تنفيذ مركز شباب رياضي واجتماعي نموذجي يضم العديد من المنشآت والأنشطة الرياضية والاجتماعية المقامة على مساحة (106477.6 م2) بمنطقة النوادي بمدينة بدر، وتسليمة لوزارة الشباب والرياضة لإدارته وتشغيله.

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مجلس الوزراء: اقتربنا من الاكتفاء الذاتي من السكر.. ولن نستورده في هذا الموعد

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن الحكومة أعلنت عن تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر بنسبة 81% في مارس 2025، مع التأكيد على عدم الحاجة للاستيراد اعتبارًا من مطلع عام 2026، مشيرةً إلى أن إجمالي الأرصدة الحالية من السكر التمويني يكفي لمدة 13 شهرًا .

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السيدة انتصار السيسي تهنئ الشعب المصري بحلول رأس السنة الهجرية

هنأت السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية الشعب المصري والأمة الإسلامية؛ بمناسبة حلول رأس السنة الهجرية.

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الصحة: تقديم 200 ألف خدمة بمستشفيات الأمراض الصدرية خلال مايو الماضي

أعلنت وزارة الصحة والسكان تقديم 205 آلاف و686 خدمة طبية وعلاجية بمستشفيات الأمراض الصدرية على مستوى محافظات الجمهورية خلال شهر مايو الماضي 2025، ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، بتيسير إجراءات حصول المواطنين على الخدمات الطبية اللازمة بجميع مستشفيات الوزارة.

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استعرض التجربة المصرية.. "السبكي" يعقد عددًا من اللقاءات مع مسؤولين أفارقة

عقد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، سلسلة من اللقاءات مع وفود صحية رفيعة المستوى من دول أوغندا، موزمبيق، وسيراليون، على هامش فعاليات النسخة الرابعة من ملتقى ومعرض ومؤتمر الصحة الأفريقي Africa Health ExCon 2025، والمنعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الفترة من 25 إلى 27 يونيو 2025، بمركز مصر للمعارض الدولية، تحت شعار: "الابتكار والاستقلال: تسخير الذكاء الاصطناعي والتصنيع المحلي لتعزيز أنظمة الصحة الإفريقية".

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الرئيس السيسي يتلقى اتصالًا من رئيس وزراء بريطانيا لبحث العلاقات الثنائية

تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم اتصالاً هاتفياً من رئيس وزراء المملكة المتحدة "كير ستارمر".

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ارتفاع الحرارة والرطوبة وشبورة ورياح.. توقعات طقس الـ6 أيام المقبلة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة ودرجات الحرارة خلال الفترة من اليوم الخميس 26 يونيو وحتى الثلاثاء 1 يوليو 2025، مشيرة إلى استمرار الأجواء الحارة وشديدة الحرارة على معظم أنحاء البلاد خلال ساعات النهار، مع طقس معتدل ليلًا، ورطوبة مرتفعة تؤدي إلى زيادة الشعور بالحرارة.

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