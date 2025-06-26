كتب- مصراوي:

تصوير- محمد معروف:

أعلنت شركة جانسن مصر الذراع الدوائي لشركة "جونسون آند جونسون" العالمية، عن توقيع مذكرة تفاهم مع الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، لتعزيز التعاون في تطوير وتأهيل الكوادر البشرية العاملة في منظومة الرعاية الصحية، وذلك في إطار استراتيجية الشركة لدعم خطط الدولة في بناء قدرات العنصر البشري وتطوير البنية المؤسسية للقطاع الصحي، تماشيًا مع رؤية مصر 2030 وأهدافها في تحقيق التغطية الصحية الشاملة.

وقع المذكرة على هامش فعاليات المؤتمر الطبي الإفريقي 2025، كل من الدكتور أحمد سامي الحوفي الرئيس التنفيذي لشركة جانسن مصر والدكتور هشام ستيت رئيس مجلس إدارة هيئة الشراء الموحد، وحضر مراسم التوقيع لفيف من قيادات القطاع الصحي المصري وممثلي الشركة.

تهدف مذكرة التفاهم إلى إعداد برنامج تدريبي متخصص لتأهيل كوادر الهيئة من الصيادلة، ومديري الإدارات، والعاملين المعنيين، بهدف رفع كفاءتهم وتعزيز قدرتهم على تقديم خدمات صحية فعالة ومستدامة، وذلك من خلال التركيز على محاور رئيسية تشمل اقتصاديات الصحة، وإدارة سلاسل الإمداد للأدوية والمستلزمات الطبية، وسياسات الأنظمة الصحية، بما يعزز من جودة الرعاية ويواكب التغيرات المتسارعة على الصعيد المحلي والإقليمي. وبموجب الاتفاق، سيتم تشكيل فريق عمل مشترك من الجانبين تتولى الإشراف على تنفيذ البرنامج التدريبي لتقديم برنامج فعال يحقق أثر ملموس في الآداء المؤسسي.

الحوفي: ملتزمون بتقديم برامج متخصصة لنقل الخبرات العالمية إلى مصر لتحقيق أفضل خدمة صحية للمواطن

في هذا السياق عبّر الدكتور أحمد الحوفي، الرئيس التنفيذي لشركة جانسن عن سعادته بتوقيع مذكرة التفاهم، وقال: " تمثل هذه الشراكة امتدادًا لالتزام شركة جانسن، بدعم الأنظمة الصحية في الدول التي تعمل فيها، من خلال المساهمة الفعالة في بناء قدرات الكوادر البشرية وتوفير المعرفة والتدريب المتخصص". ، واضاف: "نعتبر هيئة الشراء الموحد شريكًا مهمًا في تعزيز المنظومة الصحية المصرية، وملتزمون بدعم خطط الدولة لتطوير القطاع ليس فقط عبر تقديم الحلول العلاجية، بل من خلال الاستثمار في الكوادر البشرية".

وأضاف الحوفي " حرصنا على اقامة حدث التوقيع على هامش مشاركتنا في النسخة الرابعة لـمؤتمر ومعرض Africa Health ExCon، الحدث الصحي الأكبر والأهم في القارة الإفريقية حيث أصبح منصة متكاملة تجمع تحت مظلتها جميع الأطراف الفاعلة في منظومة الرعاية الصحية الإفريقية، وسعيد بتواجدنا في هذا الحدث الذي يعد منطلقًا حقيقيًا لتعزيز مكانة مصر كجسر للتكامل الصحي الإفريقي، وأتوقع لنسخة هذا العام أن تضع خطة طريق واضحة لمستقبل الرعاية الصحية في القارة."

ستيت: نؤمن بأن بناء كوادر بشرية قادرة ومؤهلة هو أساس نجاح أي منظومة صحية مستدامة

ومن جانبه أكد الدكتور هشام ستيت رئيس مجلس إدارة هيئة الشراء الموحد أن الهيئة تولي أهمية بالغة لتطوير رأس المال البشري في قطاع الرعاية الصحية، وتعتبر الشراكات مع القطاع الخاص أحد المحاور الأساسية لتحقيق هذا الهدف.“نؤمن بأن بناء كوادر بشرية قادرة ومؤهلة هو أساس نجاح أي منظومة صحية مستدامة، ومن هنا تأتي أهمية التعاون مع شركاء عالميين يمتلكون خبرات متقدمة في هذا المجال، وعلى رأسهم شركة جانسن. تمثل هذه الشراكة نموذجًا فعّالًا لنقل المعرفة وتطبيق أفضل الممارسات الدولية في بيئتنا المحلية.”

وأشار إلى أن البرنامج التدريبي المزمع إطلاقه يعكس التزام الجانبين بالارتقاء بمستوى الخدمات الصحية من خلال إعداد كوادر فنية وإدارية تتمتع بالاحترافية والكفاءة اللازمة لمواكبة التطورات المتسارعة في القطاع الصحي.

“يسعدنا أن يأتي توقيع هذه الشراكة على هامش مشاركتنا في Africa Health ExCon، الذي أصبح حدثًا قاريًا بارزًا يعكس مكانة مصر كمنصة إقليمية للتكامل والتعاون الصحي. نحن نرى في هذا المعرض فرصة استراتيجية لتبادل الخبرات وفتح آفاق جديدة للشراكات التي تخدم الرؤية الإفريقية في الرعاية الصحية.