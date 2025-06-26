إعلان

محافظ القاهرة يزور أسر عقاري حدائق القبة بعد تسكينهم بوحدات بديلة بمدينة 15 مايو

04:13 م الخميس 26 يونيو 2025

الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد نصار:

زار الدكتور إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة، 4 من الأسر الذين فقدوا منازلهم في حادث انهيار العقارين رقمي 20 و22 بشارع أبو سيف المتفرع من شارع الخليج المصري بحي حدائق القبة، والذين تم تسكينهم في وحدات بديلة بمدينة 15 مايو.

واطمأن نائب المحافظ، خلال زيارته، على توافر كافة الخدمات لهم.

وأكد أن جميع أجهزة الدولة عملت على التخفيف عن الأسر المتضررة، مشيرًا إلى أن المحافظة وفرت لهم المساكن البديلة، وأسهمت وزيرة التضامن الاجتماعي، بالتنسيق مع وزيرة التنمية المحلية، في تأثيث الوحدات السكنية التي حصلوا عليها، وتوفير الاحتياجات الأساسية لهم، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتقديم الدعم لكافة المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم.

رافق نائب المحافظ في جولته كل من المهندس أشرف منصور، نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، وسامح فهيم، مدير مديرية التضامن الاجتماعي، واللواء محمد بهجت، رئيس حي 15 مايو، وعدد من قيادات المحافظة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة أسر عقاري حدائق القبة مدينة 15 مايو
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

الطريق إلى البرلمان.. د. بهاء أبو شقة يتحدث عن تعديل قانون الانتخابات ومفاجأة عن قانون المخدرات والإيجار القديم
اشتعال ميكروباص إثر تصادم أعلى محور 26 يوليو - فيديو وصور
5 أيام حمائم.. كيف انتهت حرب إيران وإسرائيل بـ"شكرًا لحسن تعاونكم معنا"؟