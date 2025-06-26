كتب - محمد نصار:

زار الدكتور إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة، 4 من الأسر الذين فقدوا منازلهم في حادث انهيار العقارين رقمي 20 و22 بشارع أبو سيف المتفرع من شارع الخليج المصري بحي حدائق القبة، والذين تم تسكينهم في وحدات بديلة بمدينة 15 مايو.

واطمأن نائب المحافظ، خلال زيارته، على توافر كافة الخدمات لهم.

وأكد أن جميع أجهزة الدولة عملت على التخفيف عن الأسر المتضررة، مشيرًا إلى أن المحافظة وفرت لهم المساكن البديلة، وأسهمت وزيرة التضامن الاجتماعي، بالتنسيق مع وزيرة التنمية المحلية، في تأثيث الوحدات السكنية التي حصلوا عليها، وتوفير الاحتياجات الأساسية لهم، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتقديم الدعم لكافة المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم.

رافق نائب المحافظ في جولته كل من المهندس أشرف منصور، نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، وسامح فهيم، مدير مديرية التضامن الاجتماعي، واللواء محمد بهجت، رئيس حي 15 مايو، وعدد من قيادات المحافظة.