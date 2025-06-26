رشا راغب تودع "الوطنية للتدريب".. وتشكر الرئيس السيسي على ثقته

كتب- محمد نصار:

تقدّمت الدكتورة رشا راغب، بخالص الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية ورئيس مجلس أمناء الأكاديمية الوطنية للتدريب، على ثقته التي شرفها بها بتكليفها بقيادة الأكاديمية منذ عام 2018 كأول مدير تنفيذي لها.

وعبرت راغب، عن فخرها بأن تلك الثقة جاءت امتدادًا لرؤيته الاستراتيجية في بناء الإنسان المصري، وتمكين الشباب وتأهيلهم ليكونوا قادة المستقبل، وقد شكّل دعم الرئيس المستمر دافعًا رئيسيًا لنجاح الأكاديمية، ومنح هذا المشروع الوطني طابعًا استثنائيًا، جعله ركيزة أساسية ضمن جهود الدولة لبناء مستقبل أكثر إشراقًا لمصر.

وأضافت: كانت هذه الرحلة أكثر من مجرد مسؤولية تنفيذية، بل تجربة وطنية وإنسانية فريدة، شارك في صناعتها آلاف الشباب الذين أصبحوا اليوم نماذج مُلهمة في القيادة والعطاء.

كما توجهت الدكتورة رشا راغب ببالغ الاعتزاز والامتنان إلى شباب الأكاديمية وخريجيها، الذين كانوا على الدوام مصدر الإلهام، ومحور الرسالة، ودافع الاستمرار، فقد أثبتوا من خلال التزامهم وتفانيهم أن شباب مصر هم الثروة الحقيقية، وركيزة المستقبل، وأمل هذا الوطن.

كما عبّرت عن خالص تقديرها وامتنانها لفريق العمل في الأكاديمية، الذين حملوا معها الأمانة، وآمنوا بالرؤية، وكانوا شركاء النجاح الحقيقيين في كل ما تحقق من خطوات وإنجازات مكّنت الأكاديمية من أن تتبوأ مكانتها كمؤسسة وطنية رائدة تحظى بثقة محلية وإقليمية ودولية.

وتوجهت بالشكر والتقدير لكل مؤسسة وجهة داخل الدولة المصرية، دعمت هذا المشروع منذ انطلاقه، وساهمت في ترسيخ موقع الأكاديمية كمركز متكامل لبناء القدرات وتأهيل الكفاءات.

وفي ختام هذه المرحلة، تقدمت الدكتورة رشا راغب بخالص التهنئة إلى مجلس أمناء الأكاديمية بتشكيله الجديد، وإلى الدكتورة سلافة جويلي المدير التنفيذي الجديد، والدكتور طاهر نصر نائب المدير التنفيذي، متمنية لهما ولفريق العمل كل التوفيق والسداد في مواصلة قيادة هذا الصرح الوطني العظيم، وتعزيز ريادته محليًا ودوليًا، واستمرار مسيرته كمنارة لبناء الإنسان.