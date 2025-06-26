حلقة القاهرة النقدية تناقش مشروع الدكتور يسري عبدالله.. الأحد

كتب- محمد شاكر:

تناقش حلقة القاهرة النقدية، في تمام الثامنة من مساء الأحد المقبل، في بيت الشعر العربي (بيت الست وسيلة التاريخي)، مشروع الكاتب والناقد الكبير الدكتور يسري عبدالله في إطار سلسلة ندواتها المعنونة باسم (ناقد ومشروع)، والتي يقيمها بيت الشعر العربي، التابع لصندوق التنمية الثقافية، وتحت رعاية وزارة الثقافة المصرية.

ويناقش مشروع الناقد الدكتور يسري عبدالله كلا من: الدكتور خيري دومة أستاذ الأدب العربي الحديث في كلية الآداب بجامعة القاهرة، والدكتور خالد أبو الليل أستاذ الأدب الشعبي في كلية الآداب بجامعة القاهرة، ونائب رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، والناقد والشاعر الكبير عاطف عبدالعزيز، والكاتب والمفكر الأردني حسين دعسة، ويدير الندوة ويتحدث فيها الشاعر والناقد أحمد حسن.

ويعد الناقد والمفكر الدكتور يسري عبدالله أحد أبرز النقاد في المشهد الثقافي المصري والعربي الراهن، عبر كتبه، ومؤلفاته العلمية، ومقالاته في صحف ( الأهرام)، و( النهار اللبنانية)، و( البوابة)، و(حرف)، وغيرها، وإسهامه الدوري في الكتابة النقدية لمدة تزيد على عشر سنوات في صحيفة (الحياة اللندنية) قبل توقف صدورها.

فضلا عن مشاركاته الواسعة في المنتديات الأدبية والنقدية، ومبادراته في تأسيس عدد منها، والدكتور يسري عبدالله أستاذ الأدب والنقد الحديث المساعد بكلية الآداب بجامعة حلوان، فضلا عن تدريسه الأدب العربي في كلية الإعلام بالجامعة البريطانية في القاهرة.

وحلقة القاهرة النقدية هي سلسلة لقاءات شهرية ينظمها بيت الشعر العربي الذي يديره الشاعر الكبير سامح محجوب بهدف مناقشة مشاريع نقدية مختلفة وإبراز دور النقد في قراءة التحولات الأدبية والفكرية، وتسليط الضوء على التجارب المؤثرة للنقاد العرب.

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