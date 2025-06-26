ارتفاع الحرارة والرطوبة وشبورة ورياح.. توقعات طقس الـ6 أيام المقبلة

كتب- محمد أبو بكر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة ودرجات الحرارة خلال الفترة من اليوم الخميس 26 يونيو وحتى الثلاثاء 1 يوليو 2025، مشيرة إلى استمرار الأجواء الحارة وشديدة الحرارة على معظم أنحاء البلاد خلال ساعات النهار، مع طقس معتدل ليلًا، ورطوبة مرتفعة تؤدي إلى زيادة الشعور بالحرارة.

وأكدت الهيئة في بيانها، أن القاهرة الكبرى، الوجه البحري، وجنوب البلاد ستشهد طقسًا شديد الحرارة خلال فترة النهار، بينما يسود طقس حار ورطب على السواحل الشمالية، وسط توقعات بأجواء معتدلة نسبيًا خلال فترات الليل، خاصة في الساعات المتأخرة منه.

وأوضحت الهيئة أن حالة الطقس خلال الـ6 أيام المقبلة تتأثر بارتفاع في نسب الرطوبة، ما يزيد من الإحساس بدرجات الحرارة المسجلة فعليًا، ليشعر المواطنون بدرجات حرارة تتراوح بين درجتين إلى ثلاث درجات أعلى من القيم المُعلنة في الظل.

وأشارت الهيئة إلى استمرار ظهور الشبورة المائية الكثيفة في فترات الصباح الباكر، تحديدًا من الساعة الرابعة حتى الثامنة صباحًا، يومي الخميس والجمعة، على عدد من الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، خاصة بمناطق السواحل الشمالية، الوجه البحري، مدن القناة، ووسط سيناء.

أوضحت الأرصاد أن اليوم الخميس 26 يونيو سيشهد نشاطًا ملحوظًا على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء، على أن يمتد نشاط الرياح ليشمل مناطق متفرقة من الجمهورية خلال أيام الأحد 29 يونيو، وحتى الثلاثاء 1 يوليو 2025.

وفيما يلي درجات الحرارة المتوقعة خلال حالة الطقس خلال الأيام المقبلة وفقًا لما أعلنته الهيئة العامة للأرصاد الجوية:

الخميس 26 يونيو 2025

القاهرة الكبرى: العظمى 37، المحسوسة 39، الصغرى 27

السواحل الشمالية: العظمى 31، المحسوسة 34، الصغرى 24

جنوب الصعيد: العظمى 43، المحسوسة 44، الصغرى 30

الجمعة 27 يونيو 2025

القاهرة الكبرى: العظمى 37، المحسوسة 39، الصغرى 27

السواحل الشمالية: العظمى 31، المحسوسة 34، الصغرى 24

جنوب الصعيد: العظمى 43، المحسوسة 44، الصغرى 30

السبت 28 يونيو 2025

القاهرة الكبرى: العظمى 38، المحسوسة 40، الصغرى 27

السواحل الشمالية: العظمى 31، المحسوسة 34، الصغرى 24

جنوب الصعيد: العظمى 43، المحسوسة 44، الصغرى 30

الأحد 29 يونيو 2025

القاهرة الكبرى: العظمى 39، المحسوسة 41، الصغرى 27

السواحل الشمالية: العظمى 32، المحسوسة 35، الصغرى 24

جنوب الصعيد: العظمى 44، المحسوسة 45، الصغرى 30

الاثنين 30 يونيو 2025

القاهرة الكبرى: العظمى 40، المحسوسة 42، الصغرى 27

السواحل الشمالية: العظمى 32، المحسوسة 35، الصغرى 24

جنوب الصعيد: العظمى 44، المحسوسة 45، الصغرى 30

الثلاثاء 1 يوليو 2025

القاهرة الكبرى: العظمى 41، المحسوسة 43، الصغرى 27

السواحل الشمالية: العظمى 33، المحسوسة 36، الصغرى 24

جنوب الصعيد: العظمى 45، المحسوسة 46، الصغرى 30