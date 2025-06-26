محافظ الجيزة يتفقد مستشفى الحوامدية العام: الخدمات الصحية أولوية

كتب- محمد أبو بكر:

أجرى المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، صباح اليوم، في إطار حرصه على متابعة مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، جولة ميدانية بمستشفى الحوامدية العام، لمتابعة سير العمل والتأكد من انتظام تقديم الرعاية الطبية، ضمن سلسلة زياراته التفقدية للمنشآت الصحية بالمحافظة.

وشملت جولة المحافظ تفقد أقسام العناية المركزة، والاستقبال والطوارئ، والعيادات الخارجية، حيث اطمأن على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، واطلع على سير العمل داخل تلك الأقسام، ومدى انضباط الأطقم الطبية والإدارية.

كما استمع "النجار" إلى شرح من مدير المستشفى وعدد من العاملين حول أبرز التحديات والمقترحات لتطوير الأداء، موجّهًا بضرورة العمل على إزالة أية معوقات قد تؤثر على جودة الخدمات، مشددًا على أهمية الارتقاء بمستوى الخدمة الطبية المقدمة بما يليق بالمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

وخلال جولته، حرص المحافظ على التحاور مع عدد من المرضى وذويهم للاطمئنان على حالتهم الصحية، والتأكد من مدى رضاهم عن مستوى الرعاية الطبية المقدمة داخل المستشفى.

وأكد محافظ الجيزة في تصريحات صحفية، أن القطاع الصحي يحظى بأولوية قصوى في خطط المحافظة، مشيرًا إلى التعاون الوثيق مع وزارة الصحة لتوفير الإمكانيات اللازمة وتذليل أية صعوبات قد تواجه الفرق الطبية، مشددًا على أن الجولات الميدانية تهدف للوقوف على أرض الواقع والاستجابة الفورية لاحتياجات المواطنين والعاملين في هذا القطاع الحيوي.

ورافق المحافظ خلال الجولة كل من الأستاذ إبراهيم الشهابي نائب المحافظ، والأستاذ محمد مرعي السكرتير العام المساعد، والنائب عصام هلال عضو مجلس الشيوخ، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

...