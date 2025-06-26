كتب- محمد أبو بكر:

أعلن المستشار حسن رداد، مدير عام مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية، عن استمرار تنفيذ مبادرة "التدريب من أجل التشغيل" على أرض الواقع، وذلك تنفيذًا لتوجيهات معالي وزير العمل محمد جبران، وبالتعاون مع اللواء طيار أركان حرب أكرم محمد جمال، محافظ الإسماعيلية.

وأوضح "رداد"، أن المبادرة تأتي في إطار الجهود الرامية إلى تطبيق سياسات التنمية البشرية وإعداد طلاب التعليم الفني لاحتياجات سوق العمل، من خلال تدريبهم نظريًا داخل مركز التدريب المهني المتطور التابع لوزارة العمل، وتدريبًا عمليًا داخل مصانع وشركات القطاع الخاص.

وأشار إلى أن تنفيذ المبادرة يتم بالتنسيق الكامل مع مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني، وعدد من المصانع والجهات الشريكة من القطاع الخاص، بهدف تأهيل الشباب وتنمية مهاراتهم المهنية.

وفي هذا السياق، قام مدير مديرية العمل بالإسماعيلية، برفقة وفد من مديرية العمل، ومحمد إبراهيم السعيد، ومنى الأشعبي من مديرية التربية والتعليم وجمعية أرض الكنانة الخيرية، بزيارة أحد مصانع القطاع الخاص التي تشهد حاليًا عمليات تدريب ميداني لطلاب التعليم الفني.

وأكد الحضور أن هذه الجهود تأتي ضمن رؤية الدولة المصرية لتأهيل الشباب وتزويدهم بالمهارات العملية والفنية المطلوبة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن دعم سياسات التدريب من أجل التشغيل وربط التعليم بسوق العمل.