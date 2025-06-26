السيدة انتصار السيسي تهنئ الشعب المصري بحلول رأس السنة الهجرية

القاهرة - أ ش أ:

هنأت السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية الشعب المصري والأمة الإسلامية؛ بمناسبة حلول رأس السنة الهجرية.

وقالت السيدة انتصار السيسي - عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي - "بمناسبة حلول رأس السنة الهجرية، أتوجه بخالص التهاني إلى الشعب المصري الكريم، وإلى الأمة الإسلامية جمعاء.. نسأل الله أن يُعيدها علينا جميعًا بالخير واليُمن والبركات، وأن تكون سنة هجرية جديدة ملؤها الطمأنينة والاستقرار، وأن يحفظ مصر وشعبها من كل سوء".