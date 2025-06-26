الصحة: تقديم 200 ألف خدمة بمستشفيات الأمراض الصدرية خلال مايو الماضي

كتب - أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان تقديم 205 آلاف و686 خدمة طبية وعلاجية بمستشفيات الأمراض الصدرية على مستوى محافظات الجمهورية خلال شهر مايو الماضي 2025، ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، بتيسير إجراءات حصول المواطنين على الخدمات الطبية اللازمة بجميع مستشفيات الوزارة.

وقال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الخدمات المقدمة شملت 154 ألفًا و172 خدمة بالعيادات الخارجية الصباحية والمسائية وأقسام الاستقبال والطوارئ، كما تم إجراء 171 منظارًا شعبيًا ومنظارًا صدريًا.

وأضاف "عبد الغفار" أنه تم تقديم خدمات الأشعة لعدد 45,780 مريضًا، شملت إجراء أشعة (عادية - مقطعية - تلفزيونية)، كما تم إجراء 352 عملية جراحية في الصدر، منها 214 جراحة صغرى، و101 جراحة متوسطة، و11 جراحة كبرى، و26 جراحة ذات مهارة فائقة.

ومن جانبه، أشار الدكتور بيتر وجيه، مساعد الوزير لشؤون الطب العلاجي، إلى تقديم الرعاية الطبية لعدد 5,211 مريضًا بالأقسام الداخلية والرعايات المركزة، من بينها (2,121) حالة بالأقسام الداخلية المجانية، و(2,022) حالة بالرعايات المركزة، كما تم فحص 482 حالة باستخدام تقنية التشخيص عن بُعد – Telemedicine، وذلك بمستشفيات صدر (المعمورة، دمنهور، طنطا، المنصورة، المنيا، أسيوط، كفر الشيخ، منوف، المصح البحري).

وقال الدكتور محمد عبد الحكيم، رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي، إنه في إطار استراتيجية الوزارة للاهتمام بالعنصر البشري من خلال تدريب ورفع كفاءة الكوادر الطبية، تم تدريب 244 من العاملين بمستشفيات ووحدات الأمراض الصدرية من الأطباء والصيادلة والتمريض، وذلك من خلال عقد عدة دورات تدريبية مختلفة خلال شهر مايو الماضي 2025.

ومن جانبه، أوضح الدكتور وجدي أمين، مدير إدارة الأمراض الصدرية، أن الدورات التدريبية المنفذة شملت تدريب العاملين بمستشفيات الصدر على أساسيات الرعاية المركزة، وكيفية التعامل مع حالات الرعاية للجهاز التنفسي، كما شمل التدريب مكافحة مرض الدرن، بداية من الاكتشاف المبكر للمرض والتشخيص حتى العلاج، وكيفية ترصُّد الآثار الجانبية لأدوية الدرن وطريقة الإبلاغ الصحيحة عنها، كما تم التدريب على طرق تحسين الأداء، حيث قام بالتدريب نخبة من أساتذة الأمراض الصدرية.