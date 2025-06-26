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موعد بدء موسم العمرة الجديد 1447هـ واعتماد الضوابط المنظمة

08:00 ص الخميس 26 يونيو 2025

موسم العمرة الجديد

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كتب- محمد أبو بكر:

كشف مصدر مسؤول بغرفة شركات السياحة، عن موعد بدء موسم العمرة الجديد.

وقال المصدر في تصريحات لمصراوي، إن موسم العمرة الجديد لعام 1447 هجريًا من المتوقع أن يبدأ مبكرًا هذا العام، موضحًا أن أولى رحلات العمرة للمصريين قد تنطلق في منتصف يوليو المقبل أو مع بداية أغسطس كحد أقصى.

وأوضح المصدر، أن وزارة السياحة والآثار تعمل حاليًا على الانتهاء من إعداد الضوابط المنظمة لموسم العمرة الجديد للعام الجديد، تمهيدًا لعرضها على وزير السياحة والآثار لاعتمادها رسميًا.

وأشار إلى أنه لم يتم حتى الآن تحديد أسعار برامج العمرة بشكل رسمي، مؤكدًا أن الأسعار ستُعلن فور اعتماد وإصدار الضوابط الخاصة بالموسم الجديد، والتي ستحدد آليات التنفيذ وسقوف الأسعار والمواعيد.

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