كتب- محمد أبو بكر:

شهدت ليلة أمس، العديد من الأحداث المهمة، على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

مدبولي: مستمرون في خطة ترشيد استخدام الكهرباء

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة مستمرة في خطة ترشيد الكهرباء بالرغم من انتهاء الأزمة.

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مدبولي: الخبراء أكدوا استحالة استمرار الإيجار القديم دون تعديل تشريعي

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مشروع قانون الإيجار القديم لا يستهدف طرد المستأجرين أو إنهاء العلاقة التعاقدية بشكل مفاجئ، موضحًا أن الحكومة حريصة على الحفاظ على التوازن بين حقوق الملاك واستقرار أوضاع المستأجرين.

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"الإفتاء": غدا غرة شهر المحرم وأول أيام العام الهجري الجديد

استطلعَت دارُ الإفتاءِ المصريةُ هلالَ شهرِ المحرم لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وسبعة وأربعين هجريًّا بعد غروب شمس يوم الأربعاء التاسع والعشرين من شهر ذي الحجة لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وستة وأربعين هجريًّا، الموافق الخامس والعشرين من شهر يونيو لعام ألفين وخمسة وعشرين ميلاديًّا بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية.

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الغرف السياحية: انخفاض الحجوزات بنسبة تصل لـ 30% بسبب التوترات الإقليمية

أكد حسام الشاعر، رئيس مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية، أن الوضع السياحي في مصر مستقر وآمن، رغم تصاعد التوترات الإقليمية مؤخرًا، موضحًا أن تأثير هذه الأوضاع على القطاع السياحي كان محدودًا، حيث اقتصر فقط على تباطؤ نسبي في وتيرة الحجوزات الجديدة بنسب تتراوح بين 25% و30%، لا سيما من الأسواق الأكثر تأثرًا بالاضطرابات الجيوسياسية.

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"الشراء الموحد" توقع مذكرة لإطلاق استراتيجية الاستدامة البيئية والشراء الأخضر

وقعت هيئة الشراء الموحد والإمداد الطبي وإدارة التكنولوجيا، مذكرة تفاهم مع شركة روش للحلول التشخيصية؛ بهدف دمج ممارسات الاستدامة البيئية ضمن نظم التوريد الخاصة بقطاع الرعاية الصحية في مصر، بما يمثل نقلة نوعية في قطاع الرعاية الصحية.

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تشكيل لجنة عليا وأخرى تنفيذية لمبادرة "سكن كريم من أجل حياة كريمة"

أصدرت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، قرارين مشتركين بشأن مبادرة " سكن كريم من أجل حياة كريمة" التي تم تدشينها يوم الأحد الماضي تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

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موجهة للأطفال.. مصدر يكشف عن تنفيذ 3 مبادرات صحية جديدة هذا العام

كشف مصدر مسؤول بوزارة الصحة، عن الاستعداد لتنفيذ 3 مبادرات صحية جديدة تستهدف الأطفال، ضمن خطة المبادرات الرئاسية للصحة العامة.

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جلسات وبروتوكولات.. ماذا ناقش اليوم الأول من مؤتمر "صحة أفريقيا"؟

شهدت فعاليات اليوم الأول للجلسات العامة من المؤتمر والمعرض الطبي الإفريقي "صحة إفريقيا" في نسخته الرابعة، عددًا من الجلسات والفعاليات المهمة.

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بدءا من هذا الموعد.. قرار جمهوري بزيادة المعاشات 15%

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارًا جمهوريًا جديدًا يحمل رقم 325 لسنة 2025، يقضي بزيادة المعاشات بنسبة 15% اعتبارًا من الأول من يوليو المقبل، وذلك في إطار جهود الدولة لتحسين أوضاع أصحاب المعاشات وتخفيف الأعباء المعيشية عنهم.

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الرقابة الإدارية تنفي القبض على أعضاء بالهيئات القضائية وضباط شرطة

نفت هيئة الرقابة الإدارية، في بيان صادر عن مركزها الإعلامي، صحة ما تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن اضطلاع الهيئة بأي أعمال تحريات تتعلق بالقضية الخاصة بإحدى المذيعات.

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