كتب- محمد شاكر:

تصوير- نادر نبيل:

أجرى الكاتب مجدي الجلاد، رئيس تحرير "مجموعة أونا الإعلامية" التي تضم مواقع "مصراوي"، و"يلا كورة"، و"كونستلو"، و"شيفت"، زيارة إلى مستشفى الناس الخيري لعلاج أمراض القلب والجهاز الهضمي والسكري المجاني، وذلك في إطار سلسلة الزيارات التي يقوم بها نخبة من رجال الصحافة والإعلام ومشاهير المجتمع؛ للتعرف عن قُرب على ما تقدمه المستشفى من خدمات للجمهور، وما تمثله من إضافة للقطاع الطبي.

وتضمنت الجولة التعرف على الأقسام والأجنحة المختلفة بالمستشفى، بما في ذلك الصيدلية والمطبخ والمغسلة وغيرها من المرافق التي تُسهم في تقديم أفضل خدمة ورعاية للمرضى، خاصة الأطفال، أثناء رحلة علاجهم.

كما اطّلع الجلاد على أحدث التقنيات والأجهزة والمعدات المستخدمة في إجراء العمليات الجراحية الدقيقة داخل هذا الصرح الطبي الكبير.

وحرص أيمن عباس، عضو مجلس أمناء مستشفى الناس، على استقبال الكاتب مجدي الجلاد، وشرح له العديد من الخدمات التي تُقدَّم للأطفال والكبار، بدءًا من أمراض القلب، ثم الجهاز الهضمي، ومرورًا بحالات الحروق من الدرجة الرابعة، ووصولًا إلى عمليات زراعة الكبد.

وأكد "عباس" إنشاء أول متحف طبي في منطقة الشرق الأوسط، يُوثِّق تاريخ الطب منذ عهد الفراعنة حتى العصر الحديث، ويرصد تطور العمليات الجراحية عبر العصور، إلى جانب عرض أبرز الأدوات الطبية المستخدمة قديمًا وحديثًا.

كما أشار إلى وجود إنشاء معهد للتمريض يُسهم في رفع كفاءة الكوادر الطبية، عبر استقطاب أوائل الدفعات ومنحهم مزيد من الدورات التدريبية المتقدمة.

ومن جانبه أشاد "الجلاد" بالمستوى الرائع الذي وجده بالمستشفى، مؤكدًا أن هذا الصرح الطبي يلعب دورًا حيويًا في تقديم الرعاية الصحية للمواطنين، خاصة أن الحكومة لا تستطيع بمفردها تلبية جميع الاحتياجات الطبية للمجتمع، مما يُبرز أهمية دعم مؤسسات المجتمع المدني.

وأضاف أن الخدمات المجانية التي تُقدَّم لمرضى القلب والجهاز الهضمي والسكري تُخفف العبء عن كاهل الأسر غير القادرة، وتضمن لهم الحصول على علاج ذي جودة عالية في بيئة كريمة.

وخاطب "الجلاد" رجل الأعمال أيمن عباس قائلًا: "لم نبدأ معكم الرحلة، لكن من الواجب أن يقف الإعلام كله لدعم هذا الصرح العظيم، خاصة أننا نحتاج إلى أكثر من 15 مستشفى بمستوى مستشفى الناس، مضيفا: أراهن على إدارتكم وقدرتكم على التطور، وأنا مندهش لما حققتموه من تقدم طبي متميز."

من جانبه، قدَّم أيمن عباس شكره للكاتب مجدي الجلاد على زيارته الكريمة، التي اعتبرها دعمًا معنويًا للمرضى، كما أشاد بكلمات الثناء التي وجهها للمستشفى وإدارتها، داعيًا الخيرين إلى التبرع لدعم رسالتها الإنسانية.

وأوضح "عباس" أن المستشفى يستقبل الحالات الحرجة التي قد تُرفض في أماكن أخرى، مؤكدًا اعتماده الكامل على التبرعات، وقال: "نحن نثق بدعم الناس، ونعي أن الحكومة تحمل أعباء كبيرة، ولن تستطيع بمفردها أن تحمل عبء الرعاية الطبية لجميع الحالات الحرجة مما يضع على كاهلنا مسؤولية مجتمعية كبيرة، ولذا نطمح إلى تقديم أطباء بمواصفات عالمية تُلبّي أعلى المعايير، من خلال الاستعانة بأبرز الأطباء المصريين بالخارج في مجالات زراعة الكبد والجهاز الهضمي وغيرها من التخصصات."

جدير بالذكر أن مستشفى الناس تُعدُّ من أبرز المستشفيات الخيرية غير الهادفة للربح في مصر، حيث تقدم خدماتها المجانية للأسر المهمشة وغير القادرة.

وافتتحت مؤخرا وحدة الحروق لتكون أحدث الأقسام المنضمة لرحلة نجاح الصرح الطبي الكبير في تقديم الخدمات الطبية المميزة للجمهور بالمجان إلى جانب وحدة القلب ووحدة الجهاز الهضمي، وذلك بأيدي نخبة من كبار الأطباء المصريين.

كما تفتح مستشفى الناس أبوابها لجميع مرضى القلب والجهاز الهضمي والسكري والحروق، وتعمل على وضع خطة علاجية لهم بأحدث الطرق الطبية ووفقاً لآخر المعايير والضوابط لهذه الأمراض عالمياً.

وتبلغ مساحة مستشفى الناس - التى تم افتتاحها عام 2019 - 30 ألف متر مربع تتضمن 7 أدوار، بطاقة استيعابية 600 سرير، و10 غرف للعمليات، و140 وحدة رعاية مركزة، و4 وحدات قسطرة قلبية، و48 عيادة خارجية.

ومنذ افتتاحه عام 2019، نجح المستشفى في تقديم 506 ألف خدمة طبية لأكثر من 27 ألف مريض، شملت جراحات القلب والقسطرة والخدمات التشخيصية وزيارات العيادات الخارجية. كما أجرى أكثر من 7 آلاف عملية قلب لحالات حرجة، ويستقبل المرضى من جميع المحافظات، معتمدًا على أحدث البروتوكولات العلاجية العالمية.

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