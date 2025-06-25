شديد الحرارة وارتفاع نسب الرطوبة.. حالة الطقس غدًا الخميس

كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة غدًا الخميس 26 يونيو 2025، والأحوال الجوية المتوقعة.

وقالت "الأرصاد"، إن يسود غدًا الخميس، طقس حار إلى شديد الحرارة رطبًا نهارًا على أغلب الأنحاء، مائلًا للحرارة ورطبًا على السواحل الشمالية، ومعتدلًا ليلًا وفي الصباح الباكر.

وأضافت "الهيئة"، أن حالة الطقس غدًا الخميس تشهد ارتفاع ملحوظ في نسب الرطوبة التي تزيد من الإحساس بحرارة الطقس، بقيم تتراوح ما بين 2 إلى 3 درجات مئوية.

وأوضحت هيئة الأرصاد، أن الأجواء ستكون مشمسة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، حيث تسجل درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 24، فيما تصل درجة الحرارة المحسوسة إلى 37 درجة مئوية.

وأشارت "الأرصاد"، إلى أن حالة الطقس غدًا الخميس تشهد تكون شبورة مائية في ساعات الصباح الباكر حتى الثامنة صباحًا على بعض المناطق من السواحل الشمالية الشرقية والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء.

وبشأن حالة البحرين، أوضحت الهيئة أن البحر المتوسط سيكون معتدلًا بارتفاع أمواج يتراوح من 1.5 إلى 2.25 متر، بينما يكون البحر الأحمر مضطربًا.

درجات الحرارة العظمى والصغرى والمحسوسة غدًا الخميس 26 يونيو 2025

القاهرة الكبرى – 35 / 24 (محسوسة 37)

الوجه البحري ومدن القناة – 34 / 23 (محسوسة 36)

السواحل الشمالية الغربية – 30 / 22 (محسوسة 33)

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء – 33 / 23 (محسوسة 36)

سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء – 39 / 28 (محسوسة 41)

شمال الصعيد – 36 / 23 (محسوسة 37)

جنوب الصعيد – 40 / 27 (محسوسة 41)

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