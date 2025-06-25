موجهة للأطفال.. مصدر يكشف عن تنفيذ 3 مبادرات صحية جديدة هذا العام

كتب- أحمد جمعة:

كشف مصدر مسؤول بوزارة الصحة، عن الاستعداد لتنفيذ 3 مبادرات صحية جديدة تستهدف الأطفال، ضمن خطة المبادرات الرئاسية للصحة العامة.

وأوضح المصدر، في تصريحات لمصراوي، أن المبادرات تشمل مبادرة الكشف المبكر عن روماتيزم القلب، لتُضاف رسميًا إلى المبادرات الموجهة لطلاب المدارس، مؤكدًا أن هذه المبادرة ستنطلق مع العام الدراسي الجديد وتركز على الفحص المبكر وعلاج الحالات في مراحلها الأولى، بما يحد من المضاعفات الخطيرة للمرض.

وبيَن أنه "عند إصابة هؤلاء الأطفال بروماتيزم القلب، فإنهم يعيشون بأزمات في الصمام الأورطي أو الميترالي أو كلا الصمامين، وبعد فترة يحتاجون لتغيير هذه الصمامات وإجراء عمليات بتدخلات معينة وهذا أمر متعب جدًا للأطفال، فضلًا عن أنه يكلف الدولة مبالغ ضخمة".

وأضاف المصدر أن مبادرة "عيون أطفالنا.. مستقبلنا"، التي انطلقت سابقًا، ستستكمل هذا العام لتغطي باقي محافظات الجمهورية، بعد أن أثبتت فاعلية كبيرة في اكتشاف مشكلات الإبصار لدى طلاب المدارس الابتدائية، وإتاحة العلاج والنظارات الطبية بالمجان.

وتستهدف المبادرة الفحص المبكر لنظر الأطفال من عمر 6-12 سنة من طلبة المدارس الابتدائية وتوفير نظارات طبية للأطفال الذين يحتاجونها بناء على نتائج الفحص أو توفير خدمات تصحيحية مثل العلاج الطبي أو الجراحي بالمجان.

وأشار المصدر إلى أن الوزارة تسعى أيضًا لإدخال تكنولوجيا جديدة هذا العام، من خلال استخدام أجهزة قياس السكر غير الاختراقية للأطفال في المدارس، موضحًا أن هذه الخطوة ما زالت مرهونة بتوفير التمويل اللازم، ويتم العمل على تأمين الموارد لضمان التطبيق في أقرب وقت.

وأكد أن تلك المبادرات تأتي في إطار توجه الدولة للاهتمام بصحة النشء، والكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والمعدية بين طلاب المدارس، بما يعزز من جودة الحياة والصحة العامة للأطفال.