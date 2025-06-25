جلسات وبروتوكولات.. ماذا ناقش اليوم الأول من مؤتمر "صحة أفريقيا"؟

كتب - أحمد جمعة:

شهدت فعاليات اليوم الأول للجلسات العامة من المؤتمر والمعرض الطبي الإفريقي "صحة إفريقيا" في نسخته الرابعة، عددًا من الجلسات والفعاليات المهمة.

يُعقد المؤتمر تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحت شعار: "الابتكار والاستقلال: تسخير الذكاء الاصطناعي والتصنيع المحلي لتعزيز أنظمة الصحة الإفريقية"، وذلك خلال الفترة من 25 إلى 27 يونيو 2025، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية.

تطرقت جلسات اليوم الأول إلى أهمية الأمن الصحي في القارة، بهدف تسريع أجندة 2063، مع الدعوة إلى الاستثمار الموسع والمستدام في الرعاية الصحية.

وأكد متحدثون في الجلسات على ضرورة الالتزام ببناء أنظمة صحية مرنة، وعادلة، ومستدامة، وتعزيز الرعاية الصحية الأولية في إفريقيا، وتحديد مسار التعاون الإقليمي، والاستثمار في السيادة الصحية، وتفعيل السياسات.

شارك في الجلسة الدكتور عادل عدوي، رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر التنفيذي لصحة إفريقيا ووزير الصحة والسكان الأسبق، والدكتور محمد حساني، مساعد وزير الصحة لشؤون المبادرات، نيابة عن وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار.

كما ناقشت جلسة "صناعة الدواء في إفريقيا بلا حدود: الاستثمار والتكامل" جهود المؤسسات الإفريقية لتعزيز نمو صناعة المنتجات الدوائية والأجهزة الطبية، وتشجيع التجارة داخل القارة، وتعزيز الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي.

وسلّطت الجلسة الضوء على أهمية القطاع الدوائي المصري، وعرضت تحديات الوصول إلى منتجات الرعاية الصحية عالية الجودة، وتقليل الاعتماد على الواردات الخارجية، وبناء أنظمة صحية مرنة في مختلف أنحاء القارة. وقال المشاركون إن حجم أعمال قطاع الأدوية في الشرق الأوسط وأفريقيا بلغ 49 مليار دولار أمريكي في عام 2024، بمعدل نمو إجمالي قدره 4.3% خلال الفترة من 2018 إلى 2023.

وناقش المشاركون التحديات التي تعيق نمو التجارة البينية الإفريقية في قطاع الصناعات الدوائية، وسبل تطوير الهيئات التنظيمية الوطنية، وتوحيد المعايير والإجراءات، لفتح المجال أمام زيادة التصنيع المحلي للأدوية والمستلزمات الطبية.

افتتح الجلسة الدكتور تامر الحسيني، نائب رئيس هيئة الدواء المصرية، وشارك فيها أبيبي باييه، منسق التصنيع المحلي بمركز Africa CDC، والدكتور جمال الليثي، رئيس غرفة صناعة الدواء ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية، والدكتور فتحي إبراهيم، رئيس مجلس إدارة شركة أكديما الدولية للتجارة، والدكتور أشرف الخولي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة القابضة للأدوية.

كما شهدت جلسة "الهيئة المصرية للشراء الموحد وإدارة الإمدادات الطبية والتكنولوجيا" تسليط الضوء على الاستراتيجية الوطنية لتوطين صناعة اللقاحات في جمهورية مصر العربية، وذلك بحضور الدكتورة نعمة عبد، ممثلة منظمة الصحة العالمية في مصر، والدكتور هشام بدر، نائب رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحّد.

وشهد المؤتمر جلسة حول تحديثات مركز المسالك البولية وأمراض الكلى بجامعة المنصورة، بحضور الدكتور محمد أبو الغار، رئيس قسم الأشعة بالمركز، ودنيا السعيد، ومصطفى القصاص، وباسم وديع.

وناقش الافتتاح الرسمي لجلسات مرض السكري أهمية الشراكة والتعاون لمواجهة التحديات المتزايدة لهذا المرض.

بينما ركزت "جلسة السكري الثانية" على التحديات المتزايدة لمرض السكري في إفريقيا، وإمكانيات الوصول إلى الرعاية الصحية، واستراتيجيات العلاج. وترأس الجلسة نخبة من الخبراء البارزين، من بينهم الدكتورة إليزابيث دينيوه، والدكتورة جميلة نصر.

وتضمنت الكلمات الرئيسية الحديث عن تزايد انتشار السكري، وكيف يستجيب الاتحاد الدولي للسكري، وقدمها بيتر شوارتز، وكذلك عرضًا حول الوصول إلى رعاية مرضى السكري في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء، قدمته إليزابيث دينيوه من الاتحاد الدولي للسكري في إفريقيا.

كما تطرقت الجلسة أيضًا إلى وضع مرض السكري في السنغال والعبء الحالي للمرض، وناقشه سعيد ديوب، إلى جانب التحديات في إدارة السكري في إفريقيا، والتي طرحها جاكو أبودو، وكذلك إرشادات العلاج لخدمات الرعاية الصحية في الدول متوسطة ومنخفضة الدخل، وقدمها الدكتور محمد حسنين من جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية.

واستعرضت الحلقات النقاشية للمؤتمر التحديات التي تواجهها المعامل الطبية في القارة السمراء، والتي غالبًا ما تعاني من نقص التمويل والاهتمام، بالإضافة إلى نقص الكوادر البشرية.

وشددت الجلسات على أن توفير التمويل اللازم سيؤدي إلى تحسين جودة المعامل وسد الفجوة في إجراء التحاليل المعملية بين إفريقيا وأوروبا وأمريكا، وأكدت على أن إتاحة الوصول إلى المعامل، وتحسين جودتها، وانخفاض تكلفتها، ستؤدي إلى نتائج أفضل، خاصة وأن القارة السمراء تمتلك فرصًا هائلة.

وشهدت الجلسة مشاركة عدد من المتحدثين، منهم: الدكتور أحمد الصيفي، والدكتور إسلام عنان، والدكتور أميت ثاكر، والدكتور هشام موسى، والدكتور نوقيبل نوديلفو، والدكتورة رانيا الشرقاوي.