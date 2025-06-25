كتب- محمد أبو بكر:

شهدت مصر، اليوم الأربعاء، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصدر قرارًا جمهوريًا جديدًا يحمل رقم 325 لسنة 2025، يقضي بزيادة المعاشات بنسبة 15% اعتبارًا من الأول من يوليو المقبل، وذلك في إطار جهود الدولة لتحسين أوضاع أصحاب المعاشات وتخفيف الأعباء المعيشية عنهم.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

بدءا من هذا الموعد.. قرار جمهوري بزيادة المعاشات 15%

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارًا جمهوريًا جديدًا يحمل رقم 325 لسنة 2025، يقضي بزيادة المعاشات بنسبة 15% اعتبارًا من الأول من يوليو المقبل، وذلك في إطار جهود الدولة لتحسين أوضاع أصحاب المعاشات وتخفيف الأعباء المعيشية عنهم.

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الرقابة الإدارية تنفي القبض على أعضاء بالهيئات القضائية وضباط شرطة

نفت هيئة الرقابة الإدارية، في بيان صادر عن مركزها الإعلامي، صحة ما تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن اضطلاع الهيئة بأي أعمال تحريات تتعلق بالقضية الخاصة بإحدى المذيعات.

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مدبولي: لن يتم طرد أي مستأجر بعد انتهاء الفترة الانتقالية للإيجار القديم

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مشروع قانون الإيجار القديم يخضع حاليًا للمناقشة داخل مجلس النواب، مؤكدًا أن الحكومة حريصة على الحفاظ على استقرار العلاقة بين المالك والمستأجر، ولن يتم طرد أي مستأجر بعد انتهاء الفترة الانتقالية.

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السيسي يعين المستشار حسين مدكور رئيسا لهيئة قضايا الدولة

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية قرارًا جمهوريا بتعيين المستشار حسين مدكور محمد عبد الفتاح رئيسًا لهيئة قضايا الدولة، اعتبارًا من 1 يوليو 2025.

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الرئيس السيسي يهاتف نظيره الإيراني.. والرئاسة تكشف التفاصيل

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالًا هاتفيًا مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان.

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رئيس الأركان يشهد تخرج دورات من دارسي الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا

شهد الفريق أحمد خليفة، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، تخرج دفعات جديدة من دارسي الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، والتي شملت الدورات (48) من كلية الحرب العليا، و(54) من كلية الدفاع الوطني، و(26) للتأهيل العسكري لقيادة التشكيلات، والدورات (74) أركان حرب عام و(46-47) أركان حرب تخصصية من كلية القادة والأركان، والتي شملت دارسين من مصر و(27) دولة شقيقة وصديقة.

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افتتاح طريق الغردقة - الأقصر السياحي بدعم من وزارة النقل والاتحاد

عقد الاتحاد المصري للغرف السياحية جمعيته العمومية العادية، أمس الثلاثاء، برئاسة حسام الشاعر، حيث أعرب الأعضاء عن دعمهم الكامل للرئيس عبد الفتاح السيسي، مثمنين جهوده في تحقيق الاستقرار والتنمية الشاملة التي انعكست إيجابيًا على قطاع السياحة.

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الحكومة توافق على استيراد شحنات جديدة من الغاز المسال

قال بيان صادر عن مجلس الوزراء، إن مجلس الوزراء أحيط علمًا بموافقة مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول على التعاقد مع عدد من الشركات لتوريد شحنات من الغاز الطبيعي المسال، وذلك لتلبية احتياجات البلاد من المنتجات البترولية.

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هل عادت أزمة "نواقص الأدوية" مجددًا؟.. وزير الصحة يوضح لمصراوي

قال الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، إن الدولة تمتلك احتياطيا استراتيجيا كافيا من الأدوية والمستلزمات الطبية، على غرار الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية مثل القمح والسكر، بما يضمن تأمين احتياجات السوق المحلي لفترات تتراوح بين 3 إلى 6 أشهر.

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رئيس الوزراء: استئناف ضخ الغاز لعدد من المصانع الجمعة المقبلة

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم؛ اجتماع الحكومة الأسبوعي، وذلك بمقرها بمدينة العلمين الجديدة، لمناقشة ومتابعة عدد من ملفات العمل.

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