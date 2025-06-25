بدءا من هذا الموعد.. قرار جمهوري بزيادة المعاشات 15%

كتب- محمد أبو بكر:

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارًا جمهوريًا جديدًا يحمل رقم 325 لسنة 2025، يقضي بزيادة المعاشات بنسبة 15% اعتبارًا من الأول من يوليو المقبل، وذلك في إطار جهود الدولة لتحسين أوضاع أصحاب المعاشات وتخفيف الأعباء المعيشية عنهم.

وتم نشر القرار في العدد الصادر اليوم من الجريدة الرسمية، متضمنًا تفاصيل الزيادة المقررة للمعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ، والتي تُصرف وفقًا لأحكام القانون رقم 71 لسنة 1964 بشأن منح معاشات ومكافآت استثنائية، وكذلك قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019.

وبحسب القرار، تحسب الزيادة على أساس مجموع المعاش المستحق لصاحب المعاش وما أُضيف إليه من زيادات حتى 30 يونيو 2025، على ألا تقل الزيادة عن الحد الأدنى المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة 24 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

وأوضح القرار أن الزيادة المستحقة ستكون بنسبة 15% أو ما يُكمل الحد الأدنى المقرر، أيهما أكبر، كما لا يجوز أن تتجاوز قيمة الزيادة نسبة 15% من الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهري في 30 يونيو.

وأشار القرار كذلك إلى أن إعانة العجز المنصوص عليها في المادة 35 من القانون، والمنحة الاستثنائية المقررة بموجب القانونين رقمي 166 لسنة 2022 و172 لسنة 2023، لا تعتبر جزءًا من المعاش الأساسي الذي تُحسب على أساسه الزيادة الجديدة.

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