إعلان

بدء التقدم للدورة الـ21 من جائزة ساويرس الثقافية - تفاصيل

06:53 م الأربعاء 25 يونيو 2025

مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد شاكر:

أعلنت مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، فتح باب التقديم في مسابقة ساويرس الثقافية عام 2025.

ودعت المؤسسة شباب وكبار الكُتّاب والأدباء، إلى التقدّم بأعمالهم الأدبية للمشاركة في الدورة الـ21 من جائزة ساويرس الثقافية، وذلك في الفروع التالية:

أفضل عمل روائي ومجموعة قصصية (كبار الأدباء)، أفضل عمل روائي ومجموعة قصصية (شباب الأدباء)، النقد الأدبي والسرديات الأدبية

وكذلك في فروع أفضل سيناريو (شباب الكُتّاب)، أفضل سيناريو (كبار الكُتّاب)، أفضل نص مسرحي، أفضل كتاب للأطفال تحت سن 12 سنة.

وأشارت المؤسسة الى أن آخر موعد للتقديم هو 24 يوليو 2025.

رابط التقديم للجائزة.. اضغط هنا

اقرأ أيضا:

ارتفاع الرطوبة.. تعرف على طقس الأيام المقبلة

حسام بدراوي يكشف أسرار انهيار نظام مبارك: الانتخابات كانت تُزور.. والمستفيدون يتربحون

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية مسابقة ساويرس الثقافية جائزة ساويرس الثقافية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

مدبولي: لن يتم طرد أي مستأجر بعد انتهاء الفترة الانتقالية للإيجار القديم
زيادة في الأجر.. قرار حكومي عاجل بترقية العاملين في الجهاز الإداري للدولة
هل عادت أزمة "نواقص الأدوية" مجددًا؟.. وزير الصحة يوضح لمصراوي
السيسي يعين المستشار حسين مدكور رئيسا لهيئة قضايا الدولة
46 سؤالًا في امتحان التاريخ للثانوية العامة 2025.. تعرف على المواصفات وشكل الأسئلة