بدء التقدم للدورة الـ21 من جائزة ساويرس الثقافية - تفاصيل

كتب- محمد شاكر:

أعلنت مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، فتح باب التقديم في مسابقة ساويرس الثقافية عام 2025.

ودعت المؤسسة شباب وكبار الكُتّاب والأدباء، إلى التقدّم بأعمالهم الأدبية للمشاركة في الدورة الـ21 من جائزة ساويرس الثقافية، وذلك في الفروع التالية:

أفضل عمل روائي ومجموعة قصصية (كبار الأدباء)، أفضل عمل روائي ومجموعة قصصية (شباب الأدباء)، النقد الأدبي والسرديات الأدبية

وكذلك في فروع أفضل سيناريو (شباب الكُتّاب)، أفضل سيناريو (كبار الكُتّاب)، أفضل نص مسرحي، أفضل كتاب للأطفال تحت سن 12 سنة.

وأشارت المؤسسة الى أن آخر موعد للتقديم هو 24 يوليو 2025.

رابط التقديم للجائزة.. اضغط هنا

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