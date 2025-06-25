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مدبولي: الخبراء أكدوا استحالة استمرار الإيجار القديم دون تعديل تشريعي

06:46 م الأربعاء 25 يونيو 2025

الدكتور مصطفي مدبولي

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كتب- محمد أبو بكر:

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مشروع قانون الإيجار القديم لا يستهدف طرد المستأجرين أو إنهاء العلاقة التعاقدية بشكل مفاجئ، موضحًا أن الحكومة حريصة على الحفاظ على التوازن بين حقوق الملاك واستقرار أوضاع المستأجرين.

وأوضح مدبولي، خلال مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة، أن الخبراء القانونيين والعقاريين أكدوا استحالة استمرار الوضع الحالي دون تدخل تشريعي.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن القانون الجديد يتضمن فترة انتقالية تهدف إلى تنظيم العلاقة بين الطرفين بشكل عادل ومتدرج، مؤكدًا أنه "لن يتم طرد أي مستأجر بعد انتهاء هذه الفترة".

وأضاف: "الحكومة تدرك حساسية هذا الملف، وتسعى إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وحماية جميع الأطراف، دون المساس بالحقوق القانونية أو إحداث صدام بين الملاك والمستأجرين".

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