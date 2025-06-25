كتب- محمد أبو بكر:

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مصر تمضي قدمًا في إنشاء مراكز عالمية سياحية واقتصادية وتعليمية وصحية تمتد من مدينة العلمين الجديدة مرورًا برأس الحكمة وصولًا إلى محافظة مطروح.

وأوضح مدبولي، في مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، أن هذه المراكز ستكون ضمن مدن متكاملة تعمل على مدار العام وتضم جميع الخدمات الأساسية، بالإضافة إلى مقار لشركات عالمية كبرى، بما يسهم في خلق مئات الآلاف من فرص العمل للشباب المصري.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن العلمين الجديدة أصبحت مدينة مختلفة تمامًا عن العام الماضي، مشيدًا بزيادة نسب الإشغال والبنية التحتية المتطورة التي باتت واضحة في مختلف أنحاء المدينة.

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