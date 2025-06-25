مدبولي: مصر تلبي احتياجاتها من العملة الصعبة بعيدًا عن الأموال الساخنة

كتب- محمد أبو بكر:

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الموارد المالية للدولة المصرية تسير بصورة جيد جدًا.

وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي عقده عقب انتهاء الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، أنه لرابع شهر الدولة المصرية تكون قادرة على أن الموارد المحلية من العملة الصعبة تقابل الاستخدامات والإنفاق للدولة في كافة احتياجاتها.

كما أشار رئيس الوزراء إلى أن ذلك أمر مطمئن جدًا، وأن الدولة أصبحت قادرة على تلبية احتياجاتها بعيدًا عن أي أموال ساخنة، والتي كان يثار أن الدولة مُعتمدة عليها من عدد من الخبراء.

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