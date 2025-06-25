كتب- محمد أبو بكر:

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية قامت بجهود دبلوماسية مكثفة خلال الفترة الماضية للتعامل مع التوترات الإقليمية، في محاولة لتقريب وجهات النظر بين جميع الأطراف واحتواء الأزمة التي شهدتها المنطقة مؤخرًا.

وأعرب مدبولي، خلال مؤتمر صحفي عقده عقب انتهاء الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، عن ترحيب مصر بالاتفاق الذي تم التوصل إليه لوقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل، مشيدًا بالخطوة باعتبارها مؤشرًا إيجابيًا نحو تهدئة الأوضاع وتفادي التصعيد العسكري.

كما أشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة مستمرة في اتخاذ كافة التدابير الوقائية اللازمة لمواجهة الانعكاسات السلبية للتغيرات المتسارعة في الإقليم، إلى جانب السعي لضمان توافر المواد الخام ومستلزمات الإنتاج، بهدف الحفاظ على استقرار الأسواق والسيطرة على الأسعار.

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