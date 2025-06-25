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مدبولي: مستمرون في خطة ترشيد استخدام الكهرباء

06:10 م الأربعاء 25 يونيو 2025

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

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كتب- محمد أبو بكر:

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة مستمرة في خطة ترشيد الكهرباء بالرغم من انتهاء الأزمة.

وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي عقده عقب انتهاء الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، أنه شدد خلال اجتماع الحكومة اليوم، على الاستمرار في خطة ترشيد الكهرباء بكل خطواتها.

كما أشار رئيس الوزراء إلى أنه لا يوجد تخفيف أحمال خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أنها فقط إجراءات لترشيد الاستهلاك.

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