"الشؤون النيابية": تناغم السلطات أنجز تشريعات تليق بمصر

كتب- نشأت علي:

أكدت وزارة الشؤون النيابية أن التعاون بين الحكومة ومجلسي النواب والشيوخ أسفر عن تحقيق إنجازات تشريعية تعكس عراقة الدولة المصرية، وتعزز مسار التنمية والمصلحة الوطنية العليا.

وأوضحت الوزارة، في بيان صحفي، أن مجلس الشيوخ مارس دوره التشريعي والرقابي في إطار من التنسيق الكامل مع السلطة التنفيذية ومجلس النواب، مشيرة إلى أن الفصل التشريعي الأول شهد أداءً مكثفًا عكس حجم المسؤولية الملقاة على عاتق المجلس.

وذكرت أن هذا الفصل شهد عقد 186 جلسة عامة بإجمالي 488 ساعة عمل، تضمنت نحو 6013 مداخلة، إضافة إلى جلسة طارئة ناقشت قضايا عاجلة.

وفيما يتعلق بالأداء التشريعي، أوضحت الوزارة أن المجلس ناقش 93 طلب مناقشة عامة، و18 دراسة برلمانية، و9 دراسات للأثر التشريعي، فضلًا عن مناقشة 40 مشروع قانون، وتقديم 919 اقتراحًا برغبة من جانب النواب.

وأضافت أن اللجان النوعية بالمجلس عقدت 2947 اجتماعًا، أسفرت عن 1034 تقريرًا برلمانيًا، كما قامت بـ 24 زيارة ميدانية، بإجمالي 3925 ساعة عمل. كما عقدت اللجنة العامة 16 اجتماعًا أصدرت خلالها 24 تقريرًا تناولت موضوعات مهمة تشريعيًا ورقابيًا.

وفي مجال الدبلوماسية البرلمانية، أشار البيان إلى أن المجلس استقبل 7 رؤساء دول، و35 من رؤساء البرلمانات، و6 رؤساء وزراء أو نوابهم، إلى جانب 8 زيارات خارجية، والمشاركة في 79 مؤتمرًا وفعالية دولية، وتفعيل 14 لجنة صداقة برلمانية.

واستقبل المجلس أيضًا 56 شخصية بارزة و47 سفيرًا، في إطار تعزيز العلاقات الدولية.

واختتم البيان بالتأكيد على أن هذه الجهود تأتي في إطار دور مجلس الشيوخ في دعم الحياة النيابية وتعزيز الحوار الديمقراطي والمشاركة في صياغة السياسات العامة للدولة.