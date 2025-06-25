الحكومة توافق على استيراد شحنات جديدة من الغاز المسال

كتب- محمد سامي:

قال بيان صادر عن مجلس الوزراء، إن مجلس الوزراء أحيط علمًا بموافقة مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول على التعاقد مع عدد من الشركات لتوريد شحنات من الغاز الطبيعي المسال، وذلك لتلبية احتياجات البلاد من المنتجات البترولية.



وتأتي هذه الخطوة بناءً على طلب الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، بهدف استيراد شحنات الغاز لتأمين احتياجات السوق المحلي خلال الفترة من يوليو 2025 وحتى يونيو 2026.



وأكدت وزارة البترول والثروة المعدنية أن هذا التوجه يأتي في إطار الالتزام بالتوجيهات الحكومية بعدم تخفيف أحمال الكهرباء، والعمل على توفير الطاقة اللازمة بشكل مستدام، بما يضمن استقرار الخدمة وتلبية احتياجات المواطنين والقطاعات الإنتاجية.







