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المالية تسدد 238 مليارا.. الحكومة توافق على تعديل قانون التأمينات الاجتماعية

04:10 م الأربعاء 25 يونيو 2025

مجلس الوزراء ارشيفية

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كتب - محمد سامي

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، حيث تستهدف هذه التعديلات ضمان وضع القواعد التي من شأنها تعزيز دور نظام التأمين الاجتماعي في رعاية المُؤمن عليهم وأصحاب المعاشات، وكذا الحفاظ على أموال النظام وتنميتها لصالح المُستفيدين منه.

وبحسب بيان صحفي، تمت الموافقة خلال اجتماع الحكومة اليوم على زيادة القسط السنوي الذي تسدده وزارة المالية للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية اعتباراً من 1/7/2025، ليكون 238.550 مليار جنيه، بدلاً من 227.08 مليار جنيه، وزيادة معدل زيادة القسط السنوي ليكون 7% بدلاً من 6%، بالإضافة إلى زيادة مدة سداد القسط لتصبح 50 سنة اعتباراً من 1/7/2025.

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مجلس الوزراء قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات تعديل قانون التامينات الاجتماعية
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