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مطور عقاري: البيع التشاركي فرصة للعملاء والمطورين للاستثمار الفندقي

04:08 م الأربعاء 25 يونيو 2025

نايل للتطوير العقاري

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كتب- محمد عبد الناصر:

قال المهندس محمد طاهر، رئيس شركة "نايل للتطوير العقاري"، إن بيع الوحدات العقارية بشكل تشاركي بين العملاء سيفيد القطاع العقاري بشكل كبير في بعض القطاعات؛ مثل القطاع الفندقي.

وأضاف طاهر، خلال كلمته بمؤتمر "إنفستجيت" العقاري، أن الغرفة الفندقية حاليًّا تتكلف 500 ألف دولار، والفندق الـ1000 غرفة يتكلف تقريبًا 25 مليار جنيه؛ فهذا القطاع عالي التكلفة.

وتابع رئيس شركة "نايل للتطوير العقاري": البيع التشاركي سيكون حلًّا أفضل للعملاء للاستثمار في الجانب الفندقي، كما أنه أعلى عائد على الاستثمار.

وأكد طاهر أن التوسع في البيع التشاركي سيضمن زيادة عدد الوحدات؛ خصوصًا في القطاع الفندقي الذي يحتاج إلى أكثر من 300 ألف غرفة فندقية.


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